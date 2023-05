Windows 11 by měly nabídnout nový souborový systém ReFS

Windows 11 možná brzy přejde na nový souborový systém ReFS, který má nahradit stávající souborový systém NTFS. Toto už bylo odhaleno v dřívějších "preview build" verzích Windows 11. Datum uvedení mezi běžné uživatele však prozatím není známý a po uvedení by se měl týkat pouze nových instalací operačního systému Windows 11.

ReFS

ReFS neboli "Resilient FileSystem" (v překladu "Odolný souborový systém") je souborový systém společnosti Microsoft, který byl poprvé představen v systému Windows Server 2012. Byl vytvořen pomocí zdrojových kódů nejnovějších verzí systému NTFS. Oproti svému předchůdci nabízí hlavně vysokou ochranu před poškozením dat. Vypíchnout bychom mohli tzv. Integrity-streams, kde systém ReFS používá kontrolní součty pro metadata a data souborů, což mu umožňuje odhalit poškození. Nebo také proaktivní opravování chyb, kdy kromě ověření dat před čtením či zápisem zavádí systém skener integrity dat (tzv. scrubber), který pravidelně skenuje svazek, identifikuje skrytá poškození dat a sám spouští opravu. Nyní je souborový systém ReFS dostupný k používání pouze v nejnovějších verzích operačního systému Windows Server.

Rozdíly mezi NTFS a ReFS

ReFS nabízí oproti NTFS hned několik klíčových vylepšení. Kromě lepší ochrany před poškozením dat nabízí ReFS také podporu pro úložiště o velikosti až 35 PB (petabajtů) namísto pouze 256 TB (terabajtů) u NTFS. Nic ale není ideální, a tak souborový systém ReFS nepodporuje např. komprimaci a šifrování souborového systému ani diskové kvóty. Není také podporován na vyjímatelných médiích (typicky USB flash discích).

Rust

Další změny se budou odehrávat v samotném jádře Windows 11. Na konferenci BlueHat IL 2023 David Weston, viceprezident pro zabezpečení operačních systémů ve společnosti Microsoft, potvrdil plán společnosti pro použití systému Rust při zavádění operačního systému Windows 11. Integrace Windows a Rustu je nyní blíže než kdy dříve, uvedl. To zahrnuje převod některých interních kódů Microsoftu z jazyka C++ na jejich ekvivalenty v jazyce Rust.





Rust je programovací jazyk, který Microsoft považuje za bezpečnou alternativou k existujícím systémovým programovacím jazykům, jako jsou C a C++. Rust, stejně jako C a C++, nemá rozsáhlý runtime modul a také neumožňuje automatické uvolňování paměti. To znamená, že programátor musí ručně spravovat paměť, což umožňuje vysokou úroveň kontroly nad tím, jak program tuto paměť využívá. Na rozdíl od C a C++ však Rust zaručuje bezpečnost paměti. Integrace technologie Rust do jádra systému Windows 11 má za cíl zvýšit bezpečnost operačního systému a usnadnit jeho údržbu. Tím zaručuje menší počet chyb ve výsledném kódu a tak i menší pravděpodobnost útoků na slabá místa v softwaru.