Windows 11 on ARM nyní oficiálně podporován na Apple M1 a M2 v Parallels

V dobách, kdy počítače Apple Mac měly ještě procesory Intel, nebyla virtualizace operačního systému Windows na těchto počítačích nepřekonatelným problémem. Měli jsme tu Apple Bootcamp, Parallels nebo VMware Fusion. Bohužel po přechodu na nové procesory Apple M1 a M2 založené na architektuře ARM byla tomuto vystavena stopka. Nešlo však o krok Applu, ale Microsoftu, který nenabízel licence pro Windows 11 on ARM (mělo jít o dohodu s Qualcommem o exkluzivitu Windows for ARM pro jeho řešení na ARMu). Craig Federighi z Applu se už v minulosti nechal slyšet, že tato verze Windows může běžet na hardwaru s Apple M1 včetně aplikací x86, je ale na Microsoftu, aby licencoval Windows i pro toto použití. A to se nyní konečně děje.



Microsoft konečně nabízí oficiální možnost běhu Windows 11 on ARM na nových Macích. Jednou možností je Windows 365 Cloud PC, což je ale SaaS, a jako takové je placené přes předplatné s cenou od 31 USD měsíčně za uživatele (2jádrové CPU, 4GB RAM, 128GB úložiště). Další možností je nově právě ona virtualizace, kterou jako první přinese aplikace Parallels Desktop 18 od Parallels International (spadá pod Alludo, bývalý Corel). Jenže ani zde se obvykle neobejdete bez pravidelných poplatků, jde o předplatné 99,99 EUR ročně, nicméně máte k dispozici i jednorázovou licenci za 129,99 EUR v případě licence pro domácnosti a studenty (pochopitelně pak bez bezplatných upgradů).

Parallels Desktop 18 nyní podporuje Windows 11 Pro a Enterprise, nicméně počítejte s některými omezeními. Ovladače budou fungovat jen tehdy, jsou-li pro ARM verzi Windows, nebudou také fungovat hry, které využívají OpenGL 3.3 a vyšší, problémem je i DirectX 12 a hry používající anti-cheat systémy, které nebyly specificky udělány i pro ARM verzi. Nemusí fungovat některé cloudové služby, které se hluboce integrují do prostředí operačního systému, podobně to platí o antivirech (znovu platí, pokud nebyly specificky naprogramovány pro Windows on ARM). Nejsou podporovány ani 32bitové aplikace pro ARM, ale jen 64bitové. Na druhou stranu v emulaci spustíte nejen aplikace v x64, ale i v x86. V seznamu nepodporovaných věcí figuruje i Windows Subsystem for Android, Windows Subsystem for Linux, Windows Sandbox a Virtualization-Based Security (VBS).