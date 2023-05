Windows 11 rozběhán ve virtuálním stroji ve 4GB VRAM grafiky notebooku

Modder NTDev dokázal spustit operační systém Windows 11 uložený v paměti VRAM grafické karty z nepříliš výkonného herního notebooku. Abychom byli přesnější, šlo o ořezanou verzi Tiny11 a touto grafickou kartou byla GeForce RTX 3050 vybavena pouhými 4 GB VRAM, které stačily na to, aby se tam vešel operační systém a ještě byl schopen běhu. Nejprve využil dnes už nevyvíjenou utilitu GPURAMDrive, která je schopna alokovat paměť grafické karty jako RAM disk. Jinak řečeno, běžný RAM disk alokuje část operační paměti RAM tak, že se tváří jako další disková jednotka v počítači. GPURAMDrive dokáže totéž s pamětí VRAM na grafické kartě. Virtuální jednotka měla v tomto případě 3550 MB.



Celý Windows 11 by se ale na tak malou jednotku nevešel, a tak musel sáhnout k nějaké úspornější variantě tohoto systému, k čemuž mu posloužila verze Tiny11. Jde o Windows 11 zbavený mnoha různých funkcí tak, aby mu stačilo jen 2 GB RAM a menší úložiště (existuje dokonce i ve verzi pro ARM, tedy spustitelná např. na Rapsberry Pi 4). NTDev spustil systém ve virtuální stroji pomocí Hyper-V Manageru a dokonce se mu povedlo vyzkoušet rychlost paměti v benchmarku CrystalDiskMark, kde dosáhl 1960 MB/s u čtení a 2497 MB/s u zápisu. Pokud by se to zkoušelo na grafických kartách jako AMD Radeon RX 7900 XTX nebo GeForce RTX 4090 s 24 GB paměti, mohlo by být možné tu rozjet dokonce plnohodnotné Windows 11.