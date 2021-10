Windows 11 Virtualization-Based Security může srazit herní výkon našich PC

Sestavy prodávané na trhu s Windows 11 mají mít ve výchozím nastavení zapnutou funkci Virtualization-Based Security (VBS) a ta dle serveru PC Gamer a jeho testů může mít výrazný dopad na herní výkon v řadě her. S upozorněním ale původně přišly Underwriters Laboratories, čili UL, a tedy aktuální vlastník populárního 3DMarku. Dle UL bude 3DMark pochopitelně podporovat systém Windows 11, ovšem s tím, že bude uživatelům doporučeno se přinejmenším podívat na to, zda funkce Virtualization-Based Security nesnižuje výkon, a tedy i výsledná skóre. Zrovna v 3DMarku by mělo jít o cca 10procentní úbytek, ale v reálných hrách to může být mnohem horší.

PC Gamer tak zkusil otestovat dostupné sestavení systému Windows 11 na sestavě s Intel Core i7-10700K a GeForce RTX 3060 Ti a využil k tomu 3DMark Time Spy, Far Cry New Dawn, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider a Horizon: Zero Dawn. Nejlépe z toho vyšla hra Far Cry New Dawn, která pod Windows 11 se zapnutým VBS ztratila "jen" 5 procent, zatímco v 3DMarku šlo o již zmíněných 10 procent.

Ovšem ve hře Metro Exodus šla snímkovací frekvence dolů o 24 procent, v Horizon: Zero Dawn o 25 procent a v Shadow of the Tomb Raider dokonce o 28 procent. Ačkoliv se tak testovalo jen na jedné sestavě a na vcelku omezeném výběru her, výsledky jsou natolik závažné, že je třeba upozornit na funkci VBS a její velice pravděpodobně značně negativní dopad na herní (a asi nejen herní) výkon. Samozřejmě je ale možné, že finální sestavení systému Windows 11, které přijde na trh během zítřejšího dne, už takový problém mít nebude.

VBS má být ve výchozím nastavení zapnuta v rámci předinstalovaných Windows 11 a také se má týkat upgradu z Windows 10 ve verzi Enterprise, přičemž při čisté instalaci systému má být vypnuta. UL mezitím plánují přidat do svých benchmarků funkci, která bude detekovat zapnutou VBS a v takovém případě uživatele upozorní na to, že může mít kvůli ní snížený herní výkon.

Zajímavé přitom je to, že výkon na W11 s VBS neklesá zvýšenou zátěží systému a takty CPU a GPU zůstávaly stejné. Zaznamenán byl ale nižší odběr těchto komponent, takže je tu něco jiného, co běh celé hry brzdí a ta pak nedokáže využívat hardwarový potenciál PC. Zda je VBS zapnuta, to můžeme zjistit snadno a rychle v aplikaci Systémové informace (spustit > MSInfo32), kde bude uvedena na konci výpisu.



