Windows 7: konec aktualizace ovladačů přes Update, upgrade na Windows 11 zdarma

Microsoft 14. ledna 2020 ukončil podporu Windows 7. Po více než 10 letech od vydání této verze operačního systému. V praxi to znamená, že přestalo vydávání bezpečnostních i jiných aktualizací přes Windows Update. Skončila také technická podpora a funkčnost některých dílčích služeb. Přesto někteří uživatelé odmítají přejít na Windows 10 a zůstávají věrní „Sedmičkám“. Na začátku letošního roku se objevily odhady, že nepodporovaná verze stále běží na více než 100 milionech počítačů po celém světě. pro uživatele, kteří potřebují spustit software nekompatibilní s novějšími verzemi systému, je připraven program Extended Security Update (ESU). Za poplatek tak můžete prodloužit podporu Windows 7 až do ledna 2023.

Omezení při instalaci ovladačů ve Windows 7

Pokud na vašem počítači stále běží Windows 7, musíte se připravit na další omezení ze strany Microsoftu. Od 17. června 2021 totiž není možné aktualizovat ovladače hardwaru ve Windows 7 SP1, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 prostřednictvím služby Windows Update. Netýká se to pouze programu ESU, kde lze k instalaci nových ovladačů využít Windows Server Update Services (WSUS) či jiné podporované metody. K tomuto kroku dochází poté, co 9. května 2021 vypršela platnost SHA-1 Trusted Root Certificate Authority pro Windows 7 a Windows Server 2008. I přesto mohli vývojáři nadále nasazovat nekompatibilní ovladače podepsané pomocí SHA-2, což mohlo vést k problémům.

Kvůli programu ESU zůstane otevřena možnost odesílat ovladače pro Windows 7 a Windows Server 2008 do programu Windows Hardware Compatibility Program (WHCP), a to až do ledna 2023. Došlo ovšem ke změně procesu podepisování ovladačů. Připomeňme, že Microsoft ze svých stánek již v srpnu 202 odstranil všechny soubory týkající se Windows podepsané certifikáty SHA-1.







Upgrade na Windows 11 zdarma i z Windows 7?

Zdá se, že kvůli přechodu na Windows 11 si uživatelé nebudou muset pořizovat novou licenci (nebo počítač). Možnost upgradu by navíc neměla být možná jen z Windows 10, ale také starších verzí operačního systému. Zmínky v kódu naznačují, že upgrade bude možný provést také z Windows 7, 8 a 8.1. Instalaci by mělo být možné provést přes službu Windows Update, případně i alternativními způsoby. Nebylo by překvapením, pokud by byla možnost upgradu časově omezena. V případě Windows 10 byl bezplatný přechod oficiálně dostupný do července 2016, ale existují cesty, jak jej lze provést i nyní. Vzhledem k tomu, že desítky až stovky milionů lidí stále používají Windows 7, 8 a 8.1, bude Microsoft doufat, že upgrade provede co nejvíce uživatelů.

