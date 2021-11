Windows Media Player se konečně dočká nové verze

Je až neuvěřitelné, jak dlouho Microsoft dokáže přehlížet některé vlastní aplikace či součásti systémů Windows či jak dlouho mu trvá jejich vývoj. Příkladem budiž "nové" Nastavení, které je tempem chromého a dezorientovaného šneka rozvíjeno už od nástupu Windows 10, přičemž na Windows Media Player se rovnou zcela zapomnělo.

Někdo si ale této aplikace ve svém systému už ani nevšimne, a to snad ani ne proto, že by využíval jiný přehrávač, ale proto, že s rozvojem streamovacích služeb začíná přehrávání multimédií z vlastních úložišť ustupovat do pozadí. Mnozí si tak už možná ani nepamatují, že pro pozastavení přehrávání ve Windows Media Player platí jediná klávesová zkratka, a to Ctrl+P. Zapomeňte na mezerník či alespoň na kliknutí myší kdekoliv na video, to je až moc moderní a jednoduché.

Microsoft se ale probudil a chystá se jednak zrušit aplikaci Groove Music a tu nahradit novou verzí Windows Media Playeru, který však na screenshotech vypadá jako starý, jen s novým skinem. A mimochodem jaká je zkratka pro pauzu v Groove Music? Ano, samozřejmě je to stále Ctrl+P

Uvidíme tak, zda se Microsoft rozhodne na své nové multimediální aplikaci opravdu zapracovat a zmodernizovat ji, nebo ji jen hodí do moderního hávu a sloučí s Groove Music, respektive slučovat nebude téměř co, neboť samotná služba Groove Music Pass byla dávno zrušena, ale leckdo v ní může mít vytvořeny playlisty.

Dozvídáme se také to, že krom výchozích složek pro hudbu, obrázky/fotky či videa budeme moci do aplikace zadat další složky dle potřeby a že metadata či doprovodné obrazové materiály budou automaticky stahovány z webu. Teprve ale uvidíme, kdy nový Windows Media Player bude hotov a vypuštěn do Windows 11 či snad i 10.

