World View: výlet do stratosféry za 50000 USD

S vesmírnými lety se v poslední době přetrhl pytel. Virgin Galactic to vzal těsně pod hranici vesmíru (86 km), Blue Origin těsně nad ní (106 km) a SpaceX s civilisty vyletěl dokonce dál do větší výšky, než ve které je ISS (585 km). Zde připomeňme, že za hranici vesmíru se běžně považuje 100 km a ISS je asi 408 km nad Zemí. Jenže zatímco lístky prvních dvou společností vyjdou na téměř půl milionu USD (původně měly být za zhruba čtvrt milionu) a se SpaceX je potřeba přidat ještě dvě nuly, společnost World View chce ceny srazit na "pouhých" 50000 USD (1,1 mil. Kč). Bude to mít ale háček.



Nepodíváte se totiž do vesmíru, dokonce i od hranice k němu to bude stále ještě docela daleko, nicméně výška 30 km už je přeci jen stratosféra a 3krát tak vysoko proti tomu, kde létají dopravní letadla. Díky tomu bude i mnohem jednodušší tam vyletět. Postarat by se o to měl stratosférický balón. Pod ním bude zavěšena natlakovaná kapsle Explorer pro 8 pasažérů, najde se zde místo pro dva zaměstnance společnosti. Díky tomu, že jde o velkou kapsli se spoustou místa, neletí se až do vesmíru a o pohyb se stará balón, má být výlet vhodný pro většinu lidí včetně těch, kteří by se kvůli zdravotnímu stavu nemohli zúčastnit cesty do vyšších výšek.



Pasažéři si mohou užít pohledu na Zemi a vidět její zakřivení. Využít mohou okna po všech stranách i kamery zamířené dolů. Nebude chybět ani bar, záchod a další vybavení včetně pohodlných sedaček. Celý let totiž bude trvat 6-12 hodin a má být součástí velkého 5denního balíčku. Ostatní dny totiž budou zájemci trávit na povrchu a zkoumat vybrané lokace ze 7 dostupných, které později uvidí ze vzduchu. Balón má mít totiž základny pro start na různých místech a v plánu je např. Amazonie v Peru, polární záře se startem v Norsku, pyramidy v Gíze v Egyptě, Grand Canyon v USA, Velký korálový útes v Austrálii, Velká čínská zeď se startem v Mongolsku a Serengeti v Keni.

O plánech společnosti už slýcháme několik let (o kapsli Voyager předchozí generace se mluvilo např. už v roce 2014), takže je otázkou, zda se je skutečně podaří uskutečnit (a zda ze všech vytipovaných lokalit). Nicméně známe už cenu, sedadla se dají rezervovat (500USD záloha) a plán získává trochu reálnější podobu se zahájením provozu od začátku roku 2024.

