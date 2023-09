X (Twitter) by mohl být za předplatné úplně pro všechny, říká Musk

Elon Musk v nedávném živě streamovaném chatu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem řekl, že by jeho sociální síť X (v minulosti Twitter) mohla být za malý poplatek pro všechny uživatele. Zde připomeňme, že už dnes má síť placený plán Premium, který u nás vyjde na 216,6 Kč měsíčně (2262,7 Kč při roční platbě). To dovoluje např. prioritní řazení v konverzacích a vyhledávání, menší počet reklam (poloviční), možnost využívat kurzívu a tučné písmo v příspěvcích, ty mohou být mnohem delší, lze uploadovat delší videa, která mohou být i v rozlišení 1080p, je zde i editace příspěvků a další. Jak ale bylo řečeno, nově by mohl být nějaký menší poplatek vždy, už i pro základní přístup na síť.



Musk říká, že by toto mělo být bojem s armádou botů, kteří sužují platformu. Myšlenka je taková, že když někdo přihlásí nový účet, musí také zadávat novou platební metodu pro daný účet, což se při snaze zaregistrovat obrovská množství botů stane komplikovaným a cena každého takového bota vzroste, což by mělo snahy o přidávání dalších botů omezit. Síť má dnes okolo 550 milionů uživatelů každý měsíc, ale její předplatné si podle analýz platí jen okolo 800-850 tisíc lidí. Dá se předpokládat, že s předplatným už i pro základní přístup by počet uživatelů výrazně poklesl. Na druhou stranu by bylo dobré připomenout, že X nyní vyplácí tvůrcům provize (podobně jako např. YouTube) a ti nejlepší jsou si schopni vydělat desítky tisíc USD měsíčně.