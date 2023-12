X (Twitter) jako platební služba možná už od poloviny roku 2024

Elon Musk byl jedním ze zakladatelů platební služby Paypal. Lépe řečeno, ta vznikla sloučením dvou projektů, mezi nimiž byla služba X.com, kterou Musk založil. Nyní se pod stejným jménem vyskytuje přejmenovaná sociální síť Twitter, která chce navázat na čtvrt století starý projekt a také přinést podporu pro finanční transfery. Podle včerejšího rozhovoru Muska s Cathie Wood z ARK Invest vyplynulo, že X nyní čeká na schválení zbývajících licencí, které by něco takového umožnily.



Musk připustil, že jim zaslání všech potřebných dokumentů trvalo trochu déle, než mělo. Pokud vše půjde dobře, vše by mělo být hotovo do poloviny příštího roku 2024. Jenže věci většinou tak dobře nejde, takže je otázkou, kdy to nakonec opravdu bude (většinou je dobré přidat tak polovinu doby, což by nás dostalo k podzimu, to ale teprve uvidíme).

Zajímavé je, že Musk nehovořil o integraci podpory pro kryptoměny (dokonce řekl, že myšlenkami na kryptoměny netráví moc času, pokud vůbec nějaký), zatím tak není jasné, zda bude podporován např. jeho oblíbený Dogecoin nebo tradiční Bitcoin. Také nevíme, ve kterých všech zemích budou platební funkce podporovány. Jinak řečeno, nevíme, zda chce později toto zavést i mimo USA a zda má zájem časem vstoupit např. i na evropské trhy.