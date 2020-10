Xbox Game Bar pro Windows 10 nyní ukáže, které aplikace zpomalují systém

Součástí Windows 10 je panel Xbox Game Bar, který umožňuje mít hráčům některé funkce snadno dostupné, aniž by museli opouštět spuštěnou hru. K nejrychlejší aktivaci navíc slouží klávesová zkratka Win+G. Ačkoliv existuje řada alternativ třetích stran, tento nástroj od Microsoftu funguje spolehlivě a díky volitelným widgetům je poměrně flexibilní. Xbox Game Bar se dnes dočkal aktualizace, která přidala další funkci pro správu výkonu. Pomocí nového widgetu Resources (Zdroje) můžete mít přehled o všech aktuálně běžících aplikacích a úkolech na pozadí. Aktualizace je dostupná prostřednictvím Microsoft Store.

Dosavadní widget Performance (Výkon) sice zobrazoval aktuální vytížení komponentů včetně grafu, ale pokud se chtěl uživatel dozvědět, které programy zpomalují počítač, musel využít Správce úloh nebo jiný nástroj. Právě přidaný widget zobrazuje vytížení procesoru, operační paměti, grafické karty a disku jednotlivými aplikacemi. Každá z nich také může být ohodnocena podle toho, kolik prostředků systému potřebuje pro svůj chod: nízký, střední nebo vysoký vliv. Barevné rozlišení potom umožňuje snadno identifkovat nejnáročnější aplikace a kliknutím na ikonu křížku lze rovnou ukončit ty, které nejsou potřeba a zbytečně zpomalují hru.

Microsoft také na základě zpětné vazby uživatelů vylepšil již zmiňovaný widget Performance (Výkon), který nyní zvládne zobrazit přesné vytížení GPU nebo využití paměti GPU (VRAM). Ukazatele, které vás zajímají, si můžete zvolit v nastavení widgetu. Xbox Game Bar přidává po poslední aktualizaci ještě jednu drobnou, ale užitečnou vychytávku. Pokud chcete zjisti, zda je váš počítač připraven na nový standard DirectX 12 Ultimate, můžete si to ověřit v nastavení panelu. Informaci najdete konkrétně v sekci „Herní funkce“. Připomeňme, že nová technologie by měla přinést výrazný skok v kvalitě grafiky díky ray tracingu nebo optimalizaci Variable Rate Shading.

Xbox Game Bar přidal nedávno i dvě nové vychytávky třetích stran. První z nich je aplikace Gamecaster, která umožňuje do hry připnout průhledné widgety. Díky tomu můžete mít přehled o nových zprávách či sledujících, aniž by widget zasahoval do streamování – ideální řešení pro hráče s jedním monitorem. Na herní panel ve Windows 10 se díky widgetu dostal také software Asus Armoury Crate, který umožňuje rychle přepínat mezi pěti režimy Armoury Crate a mít tak pod kontrolou chlazení počítače. Také odsud můžete snadno otevřít program Armoury Crate, který je pro správnou funkčnost widgetu nezbytný.

Ceny souvisejících / podobných produktů: