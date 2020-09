Xbox Series X i S se v předprodeji vyprodaly, lidé omylem kupovali Xbox One X

Microsoft se chystá své nové konzole vyslat na trh 10. listopadu a nedlouho poté nastoupí PlayStation 5. Microsoft přitom v úterý spustil předprodej obou verzí, čili Xbox Series X i S, a stejně jako v případě předprodeje nové PlayStation byly všechny nabízené kusy zanedlouho zamluveny Uvádí se ale , že to nebylo tak hektické jako právě v případě předprodeje PS5, ale to se dalo očekávat vzhledem k popularitě předchozích generací, kde jasně vede PS4 před Xbox One.

Na Xbox Twitteru se následně objevila informace, že zájem o nové konzole byl bezprecedentně silný, přičemž my se také dozvídáme, že Microsoft si připraví i zásobu konzolí pro kamenné obchody, v nichž už pochopitelně nepůjde o předprodej, ale přímo o den vypuštění na trh, čili namísto zuřivého mlácení do klávesy F5 se bude čekat ve frontách. Prodejci si ale budou moci samozřejmě vytvořit i vlastní registrační systém, ale to se bude týkat spíše e-shopů.

Dle serveru Polygon byli také někteří zákazníci poněkud zmatení a namísto Xbox Series X do svých košíků vkládali starou Xbox One X. Vypadá to tak, že o Vánocích se v mnoha rodinách odehraje drama, když si potomek natěšený na slíbenou konzoli rozbalí model z předchozí generace. Ukazuje na to fakt, že na Amazonu se v den předprodeje nových Xboxů zvedl prodej Xbox One X přibližně 7,5krát. Ale nelze se divit tomu, že lidé, kteří se ve světě herních konzolí moc nepohybují, označení nové generace tak zmátlo, Microsoft tomu sám jde naproti, zatímco Sony prostě pokračuje číslem 5.



A nakonec tu máme téma rozšiřujících karet s úložným prostorem pro Xbox Series X a S. Rozšířila se zpráva, že 1TB verze těchto karet, které mimochodem využívají rozhraní NVMe, a slibují tak vysoký výkon, se budou prodávat za cca 4700 Kč. To ale EuroGamer označuje za chybu a uvádí, že ve skutečnosti to bude cena ovladače Xbox Elite Controller, zatímco cena 1TB karet zůstává neznámá.

Ceny souvisejících / podobných produktů: