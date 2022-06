XFMExpress: kombinace SSD a paměťové karty pro upgradovatelná SSD přichází

Kioxia hodlá udělat v úložištích zase o něco větší výběr a je otázkou, zda se její nový standard ujme. Společnost už oznámila i zahájení jeho dodávek. Jde o zajímavý koncept a mohl by do našich zařízení přinést vítané změny. Novinka se jmenuje XFMExpress a kombinuje výhody klasických SSD a paměťových karet, neboť umožňuje výměnu úložiště i u ultra-mobilních zařízení, pro která jsou nynější SSD ve formě m.2 stále příliš velká a SSD se zde zpravidla pájí přímo na základní desku. Cílí také na trh automotive, přenosná úložiště, bezpečnostní kamery, IoT a další. V podstatě jde o to, že by se SSD (resp. paměťové čipy pro ně) vměstnala do rozměru malých paměťových karet s rozměry 14×18×1,4 mm a hmotností 0,8 gramu. Byla by sice větší než microSD karty, které ve

Jejich montáž by dost připomínala vkládání SIM karet do telefonů, kde se zajišťovaly tenkou pojistkou. Ta by se odklopila, karta by se vložila a opětovně zajistila. První varianta využívá rozhraní PCI-Express 3.1a x2 a protokol NVMe 1.3b, takže se hovoří o přenosových rychlostech 2 GB/s. Kioxia zde používá své 96vrstvé paměti BiCS Flash. V další generaci se předpokládá použití PCIe 4.0 a zvýšení rychlosti na 4 GB/s. Výhodou tohoto řešení by při malých rozměrech měla být snadná možnost výměny úložiště při jeho poruše, nízké rychlosti nebo nedostatečné kapacitě bez toho, aniž by bylo nutno vyměnit základní desku s připájeným čipem. Myslíte si, že by se nový standard mohl ujmout a v ultra-mobilních případech nahradit stávající m.2 s podobnou funkcí?