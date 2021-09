XPeng nevidí v LiDARu nejdůležitější technologii pro autonomní auta

lidar je mnohými považován za průlomovou součástku, která vše změní. Elon Musk však tvrdí, že na vše budou stačit jen kamery. O lidaru hovoří dokonce jako o

Autonomní auta potřebují kvalitní senzory a všeobecně se hovoří o kombinaci kamer, radaru a lidaru, přičemž právě cenově dostupný a rychlýje mnohými považován za průlomovou součástku, která vše změní. Elon Musk však tvrdí, že na vše budou stačit jen kamery. O lidaru hovoří dokonce jako o cestě do záhuby , od letošního května Modely 3 a Y nemusí mít dokonce už ani radary a spoléhají se jen na kamery. V tomto názoru na spoléhání se na kamery je Musk poměrně osamocen. Čínská automobilka XPeng vyrábějící elektromobily nicméně také tvrdí, že lidar není bodem zlomu, ale paradoxně je to v situaci, kdy uvádí auto s prvním masově nasazeným lidarem.

Lidar se totiž objevil v novém lidovějším elektromobilu XPeng P5 a mohli bychom očekávat, že v tom automobilka vidí velký smysl. He Xiaopeng, CEO společnosti, nicméně v rozhovoru pro 36kr.com řekl, že v lidaru přesto nespatřuje tu nejzásadnější součástku pro chytré automobily. Podle jeho slov vyplývá, že nevidí přímo nějakou specifickou technologii nutnou pro průlom v chytrých autonomních autech, ale spíše dva pilíře, na kterých to bude stát. Tou první by měla být úroveň akumulátorů pro elektromobily (tady přiznejme, že "chytré" auto ale nemusí být nutně elektrické), druhou pak čipy, na kterých poběží veškerý software.

Podle Xiaopenga je lidar velmi důležitým pro doplnění kamerových a radarových senzorů a souhlasí s tím, že kamery jsou tím, na kterých bude autonomní řízení stát především. Přirovnává to k lidskému zraku, který je nejdůležitějším pro sledování okolí, ale v některých situacích má s pozorováním problémy (ve smogu, noci...). A podobně tak mohou mít problém i kamery, kde má lidar sloužit jako vylepšení spolehlivosti a přesnosti. Dle XPengu to ale není to, na čem to celé bude stát.



