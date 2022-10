Youtouber ujel s Teslou skoro 3000 km "bez nabití", pomohl hlučný jednoválec

Malý dojezd elektromobilů je problémem, který lidé musí řešit především na delších trasách. Youtuber z kanálu Warped Perception se to pokusil vyřešit po svém. Vyrobil si pro svou Teslu Model S benzínový extender. Nejde o nějak přelomovou myšlenku, na tomto principu fungoval už nejeden "elektromobil". S extenderem se nabízel např. BMW i3 Rex nebo Fisker Karma , v tomto režimu mohou fungovat i některé hybridy. Cílem youtubera bylo projet výlet o délce 1600 mil (necelých 2600 km) bez jediného připojení vozu k nabíječce. Odstranil tak zadní sklo vozu, místo kufru vytvořil vanu pro uložení spalovacího motoru a vše propojil s nabíjecím systémem.

V tomto případě šlo o malý benzínový jednoválec s objemem cca 400 cm3 a výkonem zhruba 10 kW (nabíjel pak zhruba výkonem 7,5 kW). Jeho hlavní nevýhodou byla extrémní hlučnost a je s podivem, že monotónní zvuk motoru autor videa vydržel celý týden (přestože vevnitř vozu byl hluk jen okolo 68-70 dB(A)). Velmi záhy zjistil, že malý motor nestačí dodávat dostatek energie, a tak ho nechal běžet i přes noc (vzhledem k hlučnosti to jistě nikdo neocenil, což platí zejména o dalších hostech hotelů, kde přespával). Vzhledem k tomu, že každý den najel stovky kilometrů, mnohdy po dálnicích, i přes přítomnost tohoto extenderu se dostavila obava z dojezdu, což zapříčinilo snížení rychlosti (a tedy i spotřeby). Ve výsledku ale ujel téměř 3000 km bez připojení vozu k nabíječce.



Na tomto vidíme i důvod, proč neexistují běžná solární auta přímo poháněna jen "sluncem" a proč první pokusy o ně jezdí na naakumulovanou energii v průběhu delšího časového úseku, a to ještě jen částečně. Výkon jejich panelů (za ideálních podmínek) není ani desetinový proti použitému jednoválci, takže jestli on měl problém, soláry by při jízdě v podstatě nic nedobily. Na druhou stranu se ukázalo i něco jiného. I pomalé 7,5kW nabíjení zvládlo přes noc nabít většinu baterie, kterou vůz spotřeboval při dlouhých trasách, takže v případě mnohem kratšího denního dojíždění (do práce a tak) by i takový nízký výkon byl více než dostatečný a v případě přípojek při parkování není nutné řešit nabíječky s výkonem v desítkách a už vůbec ne stovkách kW. V případě příjezdu s vybitou baterií tak i tyto relativně nízké výkony a pomalé výkony stačí připravit vůz na druhý den.