YouTube maže kritiku čínské komunistické strany, prý jde o chybu

Google se před pár lety setkal s velkou vlnou kritiky z řad svých zaměstnanců, uživatelů, amerických politiků i lidskoprávních organizací, když vytvořil prototyp vyhledávače s názvem Project Dragonfly , který měl odpovídat požadavkům čínské cenzury. Později společnost celý projekt zrušila a potvrdila, že neplánuje spustit žádný vyhledávač pro Čínu. Služby Googlu jsou totiž v této zemi oficiálně zakázané, a to se týká také portálu YouTube. O to více překvapující je zjištění, které přinesl server The Verge. Podle něj měly z YouTube mizet komentáře, které kritizovaly čínskou komunistickou stranu.

Konkrétně byl tento problém zjištěn u dvou konkrétních frází: „共匪“ a „五毛“. První z nich lze přeložit jako „komunistický bandita“ a jedná se o zkratku nadávky, která je používáno již od dob vzniku politické strany Kuomintang. Druhá fráze znamená v překladu „50centová strana“ a jde o hanlivý slangový výraz mezi internetovými uživateli, který označuje diskutující údajně placené komunistickou vládou. Vychází z nepotvrzeného informace, že tito lidé dostávají odměnu 50 centů za každý publikovaný příspěvek. Komentáře obsahující jednu z uvedených frází mizí z komentářů pod videem nebo diskuze u živého vysílání na YouTube, a to bez ohledu na kontext. Mazány jsou pouze příspěvky v čínštině, nikoliv jejich anglické překlady nebo přepisy do latinky.

Obvykle přitom netrvá ani patnáct sekund, než je komentář smazán. To naznačuje, že se nejedná o práci moderátorů, ale automatizovaného systému. Tuto domněnku potvrdil i YouTube, který poskytl serveru The Verge vyjádření. Americká firma uvedla, že se jedná o chybu v systémech. V tuto chvíli probíhá interní vyšetřování, ale v žádném případě prý nejde o změny v zásadách moderování příspěvků. Pokud je to pravda, uvedené fráze se možná nějakým způsobem dostaly do spamového filtru. Vysvětlení, jak k tomu mohlo dojít, se nabízí celá řada – od chyby až po záměr některého ze zaměstnanců.

Tato chyba ovšem patrně nevznikla v posledních týdnech, ale může být na YouTube přítomná mnoho měsíců. První zmínka objevená na oficiálním fóru podpory pochází z konce loňského října. Tento týden o cenzuře komentářů kritizujících čínskou komunistickou stranu na YouTube informoval Palmer Luckey, odborník na technologie a zakladatel společnosti Oculus, a díky tomu se problémem začala zabývat média. Již v polovině května na tento podezřelý jev upozornila aktivistka pro lidská práva Jennifer Zeng.

V posledních týdnech se množí stížnosti na chybné mazání příspěvků i z dalších webů a především sociálních sítí. YouTube, Facebook i další provozovatelé se totiž kvůli pandemii onemocnění COVID-19 často potýkají s menším počtem dostupných moderátorů. Společnosti musí více spoléhat na automatizované systémy, které ovšem mají své mouchy.

#YouTube "automatically" deletes a comment in Chinese, "Gongfei", which means "communist bandit", in 15 seconds.

This person tested 3 times, same result. #油管 15秒內自動刪除「共匪」留言,網友連試三次皆如此。

他們找了個比李飛飛更厲害的AI專家? pic.twitter.com/MLCeko0SIY — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 13, 2020

