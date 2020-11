YouTube mění pravidla: dá reklamy na videa malých tvůrců, provize ale ne

Na serveru YouTube je spousta videí a spousta reklam. Ta je obvykle součástí YouTube Partner Program (YPP), kdy si velký tvůrce může nechat monetizovat svůj obsah a za příjmy z reklamy se rozdělí s YouTubem zhruba půl na půl (55%/45%). YPP ale může být aktivován pouze u větších tvůrců, kteří mají alespoň 1000 odběratelů a za posledních 12 měsíců jejich videa musí nasbírat alespoň 4000 hodin sledování. Další možností, jak se tu může objevit reklama, je systém Content ID, který na pirátský obsah přilepí reklamu, z níž pak profituje YouTube i majitelé autorských práv (a svým způsobem i samotní uživatelé - video se nesmaže, takže je rád ten, kdo ho tam uploadoval, i ti, kteří jej sledují). V nových podmínkách služby YouTube se ale rozšiřuje monetizace i na videa mimo systém YPP.

YouTube si totiž nově vyhrazuje právo monetizovat jakákoli videa dle svého uvážení, tedy i u malých tvůrců mimo YPP. Reklamu může přilepit i u těch velkých, kteří se do YPP nepřihlásili cíleně, protože nechtějí své sledující zatěžovat reklamami. Zádrhelem je nicméně to, že tyto reklamy mimo systém YPP znamenají, že si YouTube nechá veškerý příjem z reklamy a tvůrce nic nedostane.

Takový krok se pochopitelně setkal s negativní odezvou uživatelů, nicméně je na druhou stranu nutno přiznat, že provoz serverů stojí obrovské peníze a uživatelé využívají jeho služeb bezplatně (nicméně ani YouTube samotný by bez videí uživatelů nebyl tím, čím je). Od vkládání reklamy se nelze odhlásit (alespoň tomu nic nenasvědčuje).

Ona sice monetizace bez provizí pro uživatele zní na první pohled jako hrozný přešlap ze strany YouTube, ale není to tak jednoznačné a zákeřné, jak to na první pohled vypadá. Automatické sdílení příjmů z reklam by totiž neslo nemalé potíže. Asi by se nechtělo každému, kdo hodí video na YouTube, a toto video je automaticky monetizováno, piplat s daňovým přiznáním a v našem případě i s přihlašováním se minimálně jako identifikované osoby k DPH, když už ne rovnou jako plátce DPH. Ve výsledku tak může být spousta lidí nakonec ráda, že provize nedostane a ušetří jim to běhání po úřadech, vystavování faktury Googlu a podobně. Ale ještě počkejme, tyto věci by totiž s novými podmínkami možná vůbec nebyly potřeba jako dnes.



Novinka totiž pro USA mění platby na "royalties", tedy na licenční poplatky jako např. při prodeji fotografií přes fotobanky, tedy přes autorské honoráře. Změny v monetizaci se brzy mají týkat i EU v průběhu příštího roku, kde dojde k "podobným" změnám. Tady je právě otazníkem, jak moc "podobné" tyto změny budou, co přesně toto slůvko znamená, tedy zda i v našem evropském případě půjde nově o autorské honoráře a nikoli o službu (což vypadá, že asi ano), a především to, zda příjmy půjdou nadále z Irska nebo nově z USA. To by pak značně mohlo změnit všechny záležitosti s DPH a celou věc usnadnit zejména pro ty tvůrce, kteří už jsou OSVČ nebo podnikatelem z jiného důvodu.



