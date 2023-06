YouTube přestane banovat některá zakázaná témata o prezidentských volbách z 2020

Cenzura je nejen v posledních letech velké téma a na přetřes přijde zejména ve spojení se sociálními sítěmi a citlivými tématy. Těmi jsou často volby, a tak v roce 2020 na nejrůznějších platformách docházelo k rozsáhlému mazání videí, která propagovala lživé informace o volbách. Sociální síť YouTube je mazala také, nyní se ale rozhodla trochu povolit otěže. Není to ale nějak výrazné, a když se na vše podíváme pořádně, v zásadě se nic až tak zásadního nemění. YouTube říká, že více než dva roky poté, a po desítkách tisíců smazaných videí, je čas přehodnotit zákazy. Ačkoli měly i kýžený efekt v podobě potlačení některých nepravdivých informací, současně to výrazně omezilo debatu a svobodu slova, aniž by to mělo dramatický efekt na snížení násilností a podobných věcí. Proto se nyní některá zakázaná témata už nebudou blokovat.

Pro volby z roku 2020 a starší se tak nyní už nebudou blokovat videa, která budou hovořit o zfalšování voleb, chybách ve sčítáních a podobných věcech. To však automaticky neznamená, že se totéž bude aplikovat pro budoucí volby v roce 2024. Pravidla pro následující volby budou zveřejněna v následujících měsících a dá se očekávat, že budou striktnější než ta, která nyní platí pro ty minulé. YouTube tak stále ponechává zákaz videí, která mají za cíl mystifikovat sledující ohledně místa nebo času voleb, stejně tak ohledně toho, kdo může volit, tedy aby tato videa neodradila právoplatné voliče (zejména co se týče možnosti volit pomocí pošty). Nadále zůstává zákaz hate speech, nabádání k násilí a podobně. Souhlasíte s krokem YouTube a jeho mírným rozšířením svobody slova, nebo jste na straně těch, kteří toto berou jako velký ústupek dezinformátorům?