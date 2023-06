YouTube testuje dabování videí do jiných jazyků pomocí AI

Tvůrci na sociální síti YouTube měli dost často problém v tom, v jakém jazyce vytvářet svá videa. Dosud to byla potíž zejména pro ty, kteří by chtěli zaujmout jak obecenstvo ve své zemi, tak i to globální. Pokud jde v obou případech o jeden jazyk (např. angličtinu nebo španělštinu), není problém, ale je spousta jazyků, kde to problém je. Má český youtuber dělat videa v češtině pro úzkou skupinu lidí nebo v angličtině pro celý svět? Nyní ale YouTube oznamuje testování systému Aloud, který přinese velkou změnu. Už to nebudou jen automatické titulky, které přiblíží video lidem, kteří nerozumí jazyku člověka, který v něm mluví. Tento systém totiž využije systémů umělé inteligence ke snazšímu dabování videa do jiných jazyků.

Uživatel si tak může nechat vytvořit přepis svého videa, ten případně poupravit a nechat Aloud, ať mu vygeneruje novou zvukovou stopu v jiném jazyce. Sledující tak už nebudou muset volit titulky, kterým budou rozumět, ale přímo jazyk videa. Prozatím je podporována angličtina, španělština a portugalština, nicméně nemělo by to dlouho trvat a měla by se objevit také hindština a indonéština. Kdy se objeví další jazyky, zatím těžko říci. Z ukázky níže je vidět, že na české dabéry filmů a seriálu tento systém nemá ani zdaleka, je to spíše podobné polským lektorům, ale i to se může některým lidem hodit.