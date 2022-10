YouTube údajně testuje 4K jen pro předplatitele a reklamní bloky

Je běžné, že nejrůznější služby testují jiné formáty na vybraném vzorku uživatelů a zjišťují, jak by se taková změna mohla uchytit ve větším měřítku. Podle vláken na Redditu to vypadá, že se uvažuje nad dvěma významnými změnami. Tou první by mohlo být rozlišení 4K a vyšší dostupné jen pro předplatitele služby YouTube Premium, kterou dosud používá velmi málo uživatelů (zhruba 1 %). Objevily se totiž screenshoty, kde bylo 2160p dostupné jen pro Premium a vybízelo k placenému upgradu.



Další změna, která nás pravděpodobně čeká, je větší množství reklam najednou. YouTube už dnes dává obvykle dvě reklamy na začátek videa. Někteří uživatelé se ale setkali i s 10 nepřeskočitelnými reklamami najednou v průběhu dlouhého videa. Tyto reklamy jsou ale samy o sobě krátké a YouTube chce posunout službu blíže k tomu, co známe u televize, kde jsou delší reklamní bloky. Uživatel by tak musel strpět dlouhý reklamní blok, na druhou stranu by jich bylo méně, tedy by k přerušování videa docházelo méně často než dnes. Která forma by se vám líbila více?