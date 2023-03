Youtuber koupil všechny hry a DLC pro Nintendo Wii U a 3DS za 23 tisíc USD

Herní konzole Nintendo Wii U a 3DS už mají svá nejlepší léta za sebou a Nintendo se už před nějakou dobou rozhodlo, že zruší obchody s aplikacemi pro ně. Dosud zakoupené hry sice bude možné stahovat, ale už nebude možné je koupit, což by mohlo znamenat, že se k nim v budoucnu už nikdo nedostane. Přestože mnoho her pro tyto konzole bylo k dispozici ve fyzických kopiích, některé tituly byly výhradně digitální. Youtuber Jirard "The Completionist" Khalil se proto se svým týmem rozhodl, že všechny hry pro tyto konzole s pomocí několika sponzorů zachrání. Nebylo to však vůbec jednoduché.



Jen první tři dny připravovali seznam her ke stažení. Prvotní předpoklad byly náklady zhruba ve výši 18 tisíc USD, nicméně s dalšími DLC se nakonec dostali na 22791 USD. Celkem koupili hry a DLC za 9763 USD pro Wii U a 13118 USD pro 3DS, přičemž šlo o 866, resp. 1547 her. Pokud jde o množství dat, to činilo 1,2 TB, resp. 267 GB. Celý proces si vyžádal téměř celý rok, konkrétně šlo o 328 dní a vyžádalo si to 464 dárkových karet do eShopu Nintenda.



Cestou se ale objevilo mnoho různých problémů. Už během procesu začaly některé hry mizet z obchodu, který měl brzy umřít (logicky se už neobnovovaly další licence). Problémem se staly banky, nákupy velkého množství dárkových karet vzbudily pozornost, a tak postupně jeden po druhém končili se zablokovanými kreditkami. To neusnadňoval ani ten fakt, že v obchodech nebylo možné koupit vysoké množství karet najednou a ani samotné Nintendo se netvářilo zrovna nadšeně, že by od těchto zákazníků mělo dostat přes 20 tisíc USD. Bylo zde hned několik omezení, např. nemožnost mít na účtě více než 250 USD najednou (patrně ochrana proti tomu, aby děti na platformě jednorázově utratily obrovské množství peněz).

Další stopky vystavil fakt, že konzole nedovolily nainstalovat více než cca 300 her najednou, a tak nakonec museli využívat externí pevné disky a microSD karty. Fakt, že některá DLC byla zpřístupněna až po odehrání části hry, situaci také nijak neulehčil. Nakonec se ale vše podařilo a celý proces můžete vidět ve zhruba 20minutovém videu. Hry (konzole s disky a kartami) budou věnovány Video Game History Foundation, neziskové organizaci, která se věnuje historii počítačových her.