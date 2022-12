Youtuber otestoval elektrické BMW i4 M50 na německé dálnici bez limitů

Všichni dobře víme, že spotřeba aut a jejich dojezd hodně závisí na mnoha proměnných, a proto je v podstatě nemožné stanovit papírovou spotřebu tak, aby odpovídala každému. V případě elektromobilu BMW i4 M50 hovoří papírové údaje o max. výkonu 544 koní (400 kW) a dojezdu 415-519 km. Známý youtuber Bjorn Nyland, který se věnuje elektromobilitě, to ale vyzkoušel v náročných podmínkách na německých dálnicích bez rychlostních limitů, kde je jasné, že se dostane na mnohem horší hodnoty. Jak to ale dopadlo?

Pokud se nechcete dívat na celé hodinové video, tak vězte, že velkým problémem byl provoz, takže ačkoli se Nyland snažil mnohdy jet maximální rychlostí 228 km/h, průměrná rychlost se dostala jen na 150 km/h. Vůz byl schopen jet jen jednu hodinu a při testu ujel 153,2 km. Udávaná spotřeba činila 47,1 kWh/100 km, po korekcích mu vyšlo 50,3 kWh/100 km. Naftový vůz s cca 60litrovou nádrží by při průměrných 150 km/h ujel asi 700-750 km, při 200 km/h pak okolo 500 km.



Zde nabídl také zajímavé srovnání s Teslou Model 3 Performance. U ní po korekcích přišel na 50,2 kWh/100 km, což by na první pohled mohlo vypadat, že oba vozy měly podobnou spotřebu. Je zde ale jeden háček, Nylandovi se této hodnoty povedlo s Teslou dosáhnout při průměrné rychlosti 175 km/h. Pokud si uvědomíme, co to ale ve skutečnosti znamená, nevypadá to pro BMW moc dobře. To je o 16,7 % vyšší rychlost u Tesly, a poněvadž potřebný výkon roste s třetí mocninou, rozdíl 175 versus 150 km/h znamená o 59 % vyšší výkon (a okamžitou spotřebu). Vyšší rychlost ale také znamená kratší čas jízdy (a tedy kratší dobu, po kterou je tato vyšší okamžitá spotřeba na stejné vzdálenosti dosahována), takže ve skutečnosti by mělo jít na jednotku vzdálenosti "jen" o cca 36 % navíc.

Jinak řečeno, pokud by BMW i4 M50 dosahovalo průměrné rychlosti stejných 175 km/h jako Tesla, dala by se u něj očekávat spotřeba na jednotku vzdálenosti o 36 % vyšší než při 150 km/h, tedy okolo 68,4 kWh/100 km. Při takovém rozdílu rychlostí měla být spotřeba BMW výrazně nižší a přes 50 kWh/100km je ve srovnání s Teslou moc (jestli Tesla bere 50,3 kWh/100 km při průměru 175 km/h, při průměrných 150 km/h by měla odhadem brát cca 37 kWh/100km). Na druhou stranu Tesla měla v testu více konstantní rychlost a nižší tu maximální (s BMW jel Nyland sice v průměru pomaleji, ale občas využíval i vyšší rychlosti než u Tesly).



Nyland na druhou stranu vyzdvihl podvozkové kvality BMW a zmínil, že Tesla je na tom výrazně hůř. Při rychlostech nad 180 km/h má řidič pocit, že se má rozpadnout, zatímco BMW jelo jak přibité, stabilně a v tichosti. Dalším zajímavým srovnáním byl výkon. Nyland říká, že u Tesly je pokles výkonu více hladký a při přehřívání nepadá náhle, ale postupně, zatímco u BMW se po čase využívání Boost tato funkce prostě dlouhodobě vypne. V jeho případě vůz přišel o maximální výkon už po nějakých 15 minutách jízdy a výkon měl spadnout z 544 na 476 koní (350 kW), tedy o 50 kW. Nicméně i tak je to opravdu velmi solidní výkon, který člověka pořádně zatlačí do sedačky.