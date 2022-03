Youtuber zkusil vypalování pixelů na Nintendu OLED. Jak se projeví 3600 hodin?

OLED, který nabízí perfektní kontrast, vynikající odezvy, ale také je často spojován s rizikem vypalování pixelů. To může nastat tehdy, pokud je na jednom místě stále stejný obraz, což mohou být např. prvky uživatelského rozhraní her, loga televizí nebo lišta operačního systému. Youtuber z kanálu Wulff Den se snaží ukázat, jak reálný tento problém vlastně je. Vzal Existuje mnoho technologií displejů a jednou z nich je, který nabízí perfektní kontrast, vynikající odezvy, ale také je často spojován s rizikem vypalování pixelů. To může nastat tehdy, pokud je na jednom místě stále stejný obraz, což mohou být např. prvky uživatelského rozhraní her, loga televizí nebo lišta operačního systému. Youtuber z kanálu Wulff Den se snaží ukázat, jak reálný tento problém vlastně je. Vzal Nintendo Switch OLED a už 3600 hodin (150 dní) je na něm jedna scéna ze hry The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Po prvních 1800 hodinách (75 dní) se totiž nic zásadního neukázalo a teprve po 150 dnech se začaly objevovat první náznaky vypálení. Jak ale správně poukazuje, toto nastalo po téměř půl roce neustálého zobrazení. Jinak řečeno, pro běžného hráče by to znamenalo roky a roky hraní téže hry, než by se něco začalo dít. V případě OLED monitorů by kvůli statičtějšímu obrazu (kvůli UI operačního systému) mohlo být něco takového vážnějším problémem, tam se totiž 3600 hodin stejného obrazu dá dosáhnout mnohem snáz. Proto také tyto monitory obvykle disponují různými technologiemi pro zabránění vypalování (posuny pixelů, vypínání po určité době,...).

