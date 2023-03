Youtubeři si postavili 43" notebook s RTX 2060, váží skoro 50 kg

Někdy se na YouTube objeví velmi zajímavé projekty a údajně největší notebook na světě (v zásadě je jedno, zda je to pravda nebo není) se pokusilo postavit duo Evan a Katelyn. Ve zhruba 20minutovém videu nám ukázali, jak lze postavit obří notebook se 43" displejem. Tím byla 43" televize, kterou pomocí VESA držáku přimontovali na dřevěnou (překližkovou) desku, která tvořila horní víko notebooku. Nejprve to bylo křivě, tak se zkusili to opravit, ale moc si nepomohli.



Výpočetním srdcem notebooku se stalo herní mini PC Intel NUC 11 s procesorem Core i7-1165G7 a grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 2060. K tomu přidali tři akumulátory, jeden pro samotný monitor, jeden pro PC a další pro LED pásky, které "nesmí chybět" na žádném pořádném herním PC. Dále tu našla své místo obří klávesnice. Počítač fungoval, nicméně ze začátku mu moc nevoněla vyšší zátěž, počítač si totiž může vzít až 260 W. Vysoký odběr energie dával zabrat použitým akumulátorům a několikrát se setkali s modrou smrtí. Celá tato šílenost vážila přes 100 liber (45 kg).