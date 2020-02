Yuneec uvádí novou kameru E30Z s 30× zoomem pro dron H520

Společnost Yuneec představila pro svůj šestirotorový dron H520 Hexacopter nový kamerový modul E30Z (YUNE30ZUS). Ten má zaujmout především svým nadprůměrným 30× optickým zoomem v rozsahu přepočtených ohniskových vzdáleností 29 až 872 mm (úhel záběru 63,7° až 2,3°). Přezoomování celého rozsahu zabere jen 2,55 sekundy. Zajímavá je i vynikající světelnost F1,6 na nejširším úhlu záběru. Na maximálním zoomu se pak zhoršuje na F4,7.

Při takovém zoomu nepřekvapí použití malého 1/2,8" CMOS snímače z běžných kamer s rozlišením 2,13 MPx. To dostačuje pro natáčení Full HD videa (1920x1080 pixelů) při 60 fps, 4K tedy nezvládne. Vedle MP4 videa umí pořizovat i JPEGy, logicky ale nanejvýš jen v malém 2MPx rozlišení. Kamera zvládá citlivosti ISO 100 až 6400, expoziční časy pak mohou být od 1/30 do 1/6000 sekundy. Náklon je možný od -120° do +30°, otáčení je pak dostupné v celém 360° rozsahu bez omezení (tedy i několikrát dokola). V obou směrech lze dosáhnout rychlosti maximálně 50°/s. Kamerka měří 148×106×145 mm a váží 595 gramů. Její cenu zatím neznáme, dron u nás vyjde přibližně na 40.000 Kč s DPH.