Záhadné drony létají nad Nebraskou a Coloradem. Nikdo neví proč

Od poloviny prosince se na obloze v americkém Coloradu a Nebrasce začaly objevovat tajemné drony. Začínají obvykle létat po západu slunce a mizí okolo 10. hodiny večerní. Jde o velké drony s rozpětím téměř dva metry, které jsou od sebe zhruba 45 až 60 metrů daleko a létají v maticové formaci. Obyvatelé venkova v těchto státech jich většinou napočítali 6 až 10. A nikdo neví, kde se tu vzali, čí jsou a co je jejich účelem.

Obyvatelé jsou tedy vystrašeni a tážou se, zda mají drony nějaký legitimní účel, nebo jde o něco nekalého. Někteří dokonce uvažují o sestřelení dronu, nicméně to je jednak porušením zákona, jednak také nesnadné, protože létají dost vysoko na to, aby je bylo možné snadno sestřelit. Na druhou stranu létají dost nízko na to, aby přinášely výrazné znepokojení.

Teorií o účelu je hodně, prozatím si nicméně mnozí myslí, že jde o nějaké topologické měření, možná výzkum použití dronů k zeměměřičství a podobně. Proč ale létají až po západu slunce a nikoli ve dne, zůstává záhadou. Místní bezpečnostní složky už plánují zasedání na zítřek 6. ledna, kdy chtějí prodiskutovat problém a strategii, jak zjistit, kdo stojí za těmito tajemnými drony, které narušují soukromí zdejších obyvatel. Podle zdejších zákonů ale nedělají nic protizákonného.



