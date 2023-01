Zaklínač 3 Next-Gen: brzy přijde nový patch, přehled novinek na různých platformách

K uvedení Next-Gen updatu došlo už 14.12.2022. Různých herních a technických vylepšení sice bylo na bezplatný update pro 7 let starou hru nečekaně hodně, ale aktivace nově přidaného ray tracingu pro globální osvětlení způsobuje opravdu výrazný pokles snímkové frekvence (o více než 50 % v závislosti na scéně).

Takže pokud jsme měli v původní verzi např. 100 FPS (bez DLSS, protože zde ani nebylo k dispozici), teď může jít i s aktivním DLSS v režimu Quality pouze o 40 FPS. Zda může 40 FPS někomu stačit, to už je individuální. Mě to třeba nestačí, takže ačkoli jsem chtěl si Zaklínače 3 po uvedení Next-Gen updatu zahrát, dal jsem jej prozatím k ledu, dokud nevyjde nový patch, který by mohl buď zlepšit výkon nebo nabídnout více možností pro jeho ladění, aby třeba volby ray tracingu nebyly jen v podobě zapnuto/vypnuto. Zda se dočkáme něčeho právě v tomto směru, to zatím nevíme. Ray tracing pro globální osvětlení ale dokáže vizuál této hry tak výrazně proměnit/vylepšit , že hrát ji bez něj se mi už teď nechce. Pokud tak nový patch otázku výkonu znatelně nevylepší, nejspíše ji odložím a vrátím se k ní až s nějakým výkonnějším HW.