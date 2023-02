Zaklínač 3: realisticky vypadající nahá žena větší problém než rozsekané lidské tělo?

Next-Gen updatu Zaklínače 3 jsme se již věnovali ve spojitosti s technickou stránkou věci, pokud jde o vizuální proměnu díky ray tracingu . Vývojáři z CDPR do něj ovšem mimo vlastních úprav zahrnuli i některé populární vydařené modifikace, což dříve komentovali tím způsobem, že proč dělat nějakou práci znovu, když už ji udělal kvalitně někdo jiný před nimi, což dává smysl, takže na tom nevidím nic závadného (přičemž podmínky, za kterých k tomu došlo, neznáme). Před pár dny ale online magazín Kotaku přišel s článkem s titulkem " Looks Like The Witcher 3 ‘Next-Gen’ Update Added Realistic Vaginas, Too ", což lze přeložit jako: "Vypadá to, že Zaklínač 3 Next-Gen Update přidal i realistické vagíny".

Autorka toho článku, která by předně potřebovala lekci z anatomie, v něm komentuje skutečnost, že hra teď díky Next-Gen updatu obsahuje i více realisticky zpracované modely nahých žen, jako by šlo o nějakou událost hodnou pozornosti. Člověk by si řekl, no a co, když ta hra má už od vydání nejvyšší možný rating PEGI 18 . Co mě ovšem poměrně překvapilo, byla reakce CDPR coby vývojáře a vydavatele této hry. Ten se k tomu totiž na základě dotazu od Kotaku postavil tak, že nešlo o záměr, že k tomu došlo omylem kvůli integraci většího množství komunitou vytvořeného obsahu, který tak předem důkladně nezkontrolovali. O tom by se ale dalo docela pochybovat vzhledem k tomu, jak dlouho ten update připravovali, nemluvě o tom, že by opomenuli zrovna něco takového? Následuje originální znění jejich vyjádření:

“The next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt features several community-sourced mods not created by CD PROJEKT RED, on top of numerous enhancements created and implemented by the studio internally. Merging everything together was a complex process and the textures in question are an unintended result present in the release version. This is something we are working to address.”

Poté ještě v e-mailu pro Kotaku upřesnili, že toto grafické ztvárnění ženských partií bude odstraněno se zdůvodněním, že nebylo zamýšleno, aby byly v oficiální verzi hry obsažené právě takovéto textury. Přitom od vydání Next-Gen updatu uplynuly už 2 měsíce a nikomu to dosud nevadilo. Ale teď, když se nad tím pozastaví redaktorka nějakého většího magazínu, který má navíc ve zvyku všechno řešit a vytvářet neustále nějaké drama, má CDPR potřebu k tomu urychleně vydávat stanovisko a sjednávat nápravu tím, že něco již dávno vytvořeného teď dodatečně odstraní?

Pokud Vás zajímá, o co jde a kde se s tím lze ve hře setkat, jde konkrétně o modely 3 čarodějnic nacházejících se v bažinách ve Velenu (v lidské podobě) a o Bruxy. Na konkrétní ukázku se můžete podívat na tento příspěvek na redditu od uživatele Laenoric . Obrázek se ale zobrazí až po přihlášení kvůli ochraně webu, která jinak nezobrazí NSFW obsah (Not Safe For Work). Zde se můžete podívat, jak tyto stejné modely vypadaly v původní verzi hry (tzn. v dané oblasti byly bez jakýchkoli detailů). Přímo sem ty obrázky v originální podobě nevkládáme, protože jde o typ obsahu, jehož přítomnost na stránce vyhodnocuje Google negativně. Případně to je vidět na konci tohoto videa na YouTube , které je ale v dost nízké kvalitě, jelikož jde o záznam z kamery. Jestli bych tomu Next-Gen zpracování něco vytkl, je to akorát ta úprava alá "landing strip" (svislý proužek), která vzhledem ke kontextu moc velký smysl nedává, ale budiž :-).

Když jsem tuto zprávu poprvé zaregistroval, jen jsem se nad tím pousmál a neměl jsem v plánu o tom něco psát, ale jak jsem o tom více přemýšlel, změnil jsem názor, jelikož mi přijde absurdní, že někteří mají potřebu řešit něco takového ve hře, kde se všemožným monstrům a také lidským postavám usekávají hlavy, ruce i nohy (případně se celé postavy rozseknou vejpůl), které pak létají vzduchem, což lze vidět např. na tomto videu:

Nemluvě o tom, že v prvním díle z roku 2007 jste mohli sbírat kartičky (coby vzpomínku na vykonaný sexuální akt s konkrétními postavami), na nichž byly vyobrazené nahé ženské postavy v různých sexuálně explicitních pozicích, které mohly někoho pohoršovat mnohem více, než o co jde právě teď. A byl z toho snad tehdy nějaký problém, aby to musel CDPR po vydání raději odstraňovat? Ne, v té hře to zůstalo. Namísto toho, aby se CDPR postavil za svůj tvůrčí záměr, se teď po 2 měsících raději omlouvá a slibuje "nápravu", aby se firma co nejrychleji vyhnula nějaké další kontroverzi po zkušenostech s podobnými záležitostmi v Cyberpunku 2077. Kritiku namířenou v poslední době proti CDPR považuji obecně mnohdy za zbytečně přehnanou, ale za tohle má ode mě palec dolů. Co si o tom myslíte Vy?