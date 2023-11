Zakřivený 48,8" monitor Philips 49B2U5900CH přináší až 100W USB PD

Novým monitorem v nabídce společnosti Philips, je ultra-širokoúhlý monitor 49B2U5900CH. Ten je mířen především na pracovní oblast, má však i pár vlastností, díky nimž může být zajímavým i pro ty, kteří si občas rádi zahrají nějakou tu hru, přičemž pracovní vlastnosti jsou pro ně důležitější než ty herní. Novinka má extrémně širokoúhlý poměr stran 32:9 s rozlišením 5120×1440 pixelů, jde tedy v podstatě o dva 27" monitory s rozlišením 2560×1440 pixelů vedle sebe. Použit je tu 48,8" panel VA s hustotou bodů 109 ppi a zakřivením 1800R. Jeho odezva GTG sice není se 4 ms zrovna krátká, nicméně hráče může potěšit tím, že podporuje lehce zvýšenou frekvenci 75 Hz, což sice není o moc více než standardních 60 Hz, ale stále lepší než nic. Navíc je tu podpora pro Adaptive Sync, a to v případě HDMI i DP v rozsahu 48 až 75 Hz, rozhraní USB-C nabídne dokonce 30-75 Hz. Zajímavostí je i stojánek pro sluchátka, ten využijí hráči i uživatelé, kteří často provádí telekonferenční hovory. Na to je monitor uzpůsoben u 5MPx kamerkou s podporou Windows Hello. Tato kamera je dokonce sklopná až o 30°.



Díky panelu VA se lze těšit na vysoký kontrast 3000:1. Jas dosahuje max. hodnoty 450 nitů a podporováno je i DisplayHDR 400. Monitor sice podporuje 10bitové barvy, ale toho dosahuje pomocí 8bitového panelu s využitím FRC. Pokrývá 97 % prostoru NTSC, 119 % sRGB (nabízí i speciálně režim pro zobrazení sRGB), slibuje také vysokou barevnou přesnost (Delta E<2). Je zde funkce Busylight, kdy lze červeným světlem na webkameře sdělit ostatním, že jste zaneprázdněni (hodí se do rušných kanceláří). Světlo může reagovat dokonce i na status v Microsoft Teams.



Máme tu dva porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4 a jeden USB-C s DP-Alt a Power Delivery až 100 W. Dále je tu jeden USB-B, dva USB-A a jeden další USB-C (data, 15W PD), všechny podporují max. 5 Gbps. K dispozici je také gigabitový Ethernet (přes USB). Takřka samozřejmostí je dnes už podpora pro PIP a PBP, stejně jako KVM Switch, který využívá oba porty USB-C. Toto vše krásně zjednodušuje (není třeba tahat USB a grafický vstup zvlášť), na druhou stranu to výrazně komplikuje připojení mnoha PC, které obvykle nemají tento typ výstupu. Monitor je výškově polohovatelný ve 150mm rozsahu, je sklopný od -5° do +15°, do stran o +/-30° a nechybí ani možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). V režimu ECO má monitor spotřebu 39 W, typicky pak 46,1 W. V EU bude monitor stát 1199 EUR (necelých 30 tisíc Kč).