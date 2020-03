Zalman uvádí chladič CNPS16X s RGB osvětlením a teplovodivé pasty

Zalman je tradičním výrobcem skříní i komponent k chlazení. Jednou z jeho novinek je chladič CPU s názvem CNPS16X. Zajímavá je např. technologie DTH (Direct Touch Heatpipe), kdy se heatpipe přímo dotýkají procesoru, což má vylepšovat přenos tepla. Žebrování má patentovaný tvar a dle výrobce zvyšuje plochu o 15 %, přičemž je tu 170 různých cest, kterými může proudit vzduch. Aby se pořádně hýbal, máme tu rovnou dva 120mm ventilátory vybavené i RGB osvětlením s podporou Z-Sync. Samotná velikost "vrtule" je 105,5 mm, což je více než cca 102 mm u standardních ventilátorů. Maximální hlučnost má dosahovat 27 dB(A) a průtok vzduchu 49 CFM.



Ložiska EBR mají nabídnout vyšší životnost 50 tisíc hodin proti standardním 30 tisíc hodinám a pochopitelně je zde i PWM řízení jejich otáček od 800 do 1500 ot./min. Rozměry chladiče činí 165×140×100 mm, přičemž žebrování začíná 34 mm nad povrchem procesoru. Jeho hmotnost činí 880 gramů a dle výrobce si má poradit s procesory s TDP do 150 W. Spotřeba chladiče činí 2,4 W, se zapnutými LED na ventilátoru pak vyskočí na 3,25 W, a když přidáte i horní LED, bude to 3,5 W. Cena nového chladiče činí 1700 Kč s DH a dostanete k němu i novou teplovodivou pastu ZM-STC8.

Ta patří ke třem novým teplovodivým pastám ZM-STC7, ZM-STC8 a ZM-STC9. Jsou složeny z silikonového oleje, částeček hliníku a oxidů zinku a hliníku. STC7 je k dispozici ve 4gramovém balení a má tepelnou vodivost 7,2 W/mK. STC8 dodávaná k chladiči je v menším 1,5gramovém balení s vodivostí 8,3 W/mK. Nakonec je tu STC9, která je opět ve 4g balení, vodivost vzrostla na 9,1 W/mK.

