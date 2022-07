Záložní baterie datového centra Microsoftu slouží pro vyrovnání špiček OZE

Irsko má téměř 400 větrných farem a větrné elektrárny se starají o více než 35 % výroby elektřiny tohoto státu. Nestálost těchto zdrojů energie ale pochopitelně vyžaduje zajištění ukládání energie, když je jí přebytek, a naopak poskytování energie, když je jí nedostatek. S dalším plánem navyšovat obnovitelné zdroje (80% v roce 2030) tento problém nebude klesat, ale naopak. Bude čím dál výraznější. Datové centrum společnosti Microsoft v Dublinu se stane malou součástí řešení tohoto problému. Samo o sobě má totiž spoustu záložních baterií (v podstatě UPS), které se stará o dodávku energie v případě jejího výpadku, pomáhá také případně napájet klimatizaci centra. V zásadě se ale jejich kapacita nijak znatelně nevyužívá a jejich potenciál je většinu času promrhán.



Microsoft tak svůj systém upravil a nechal si jej certifikovat pro možnost dodávání elektrické energie do sítě v případě potřeby. Jeho baterie, které se starají o zálohu pro datové centrum, tak bude současně možné využívat i jako náhradu rezervních uhelných nebo plynových elektráren, které budou časem odstaveny (a počítá se, že s jejich odstavením se v roce 2025 zamezí vypuštění 2 milionů tun CO 2 ). Baterie datového centra tak nebudou jen velkým nákladem, který Microsoft vynaložil, ale nově také prostředkem, jak si i trochu vydělat. Zároveň se pro zálohu využijí baterie, které už dávno existují (a existovaly by), takže nepůjde o přidanou vyšší zátěž pro životní prostředí. Podobný přístup zkouší a dále ladí také v datovém centru v Chicagu a Quincy ve Washingtonu. Elektrická energie bude v Irsku nabízena přes operátora EirGrid.