Zamrzlo peklo? Apple umožnil platit např. Netflix přes odkaz mimo App Store

V podstatě všechny velké platformy, které nabízí nějakou formu obchodu (a nemusí to být jen s aplikacemi), se snaží udržet uživatele ve svém ekosystému a nechat probíhat platby přes svůj systém a ne ty externí. Důvodů je hned několik. Tím prvotním jsou pochopitelně provize z nákupu, dalším důvodem je i bezpečnost a pohodlí pro uživatele. Protože všechny nákupy jdou přes jednu platformu, platební karta je registrována v jednom systému a ne několika systémech mnoha různých společností, kdy roste riziko, že některá z nich tohoto zneužije. Nemusí to být jen obchody s aplikacemi jako Aplpe App Store, Google Play, Microsoft Store a podobné, dobře je to vidět třeba i na eBay, kde jdou transakce přes jeho platformu, díky čemuž se výrazně zjednodušují reklamace i pravděpodobnost vrácení peněz, než kdyby se to řešilo přes prodejce. Velkým propagátorem uzamčení platebního systému byl dlouhou dobu Apple, ale i zde se to mění.



Předem je nutno říci, že bylo možné nakupovat mimo systém Apple App Store, celý problém byl v tom, že ze samotných aplikací nesměl vést odkaz mimo platební systém Applu. Netflix, Spotify i mnoho dalších služeb jste mohli a stále můžete platit přímo přes stránky jednotlivých služeb, pak se k nim jen v aplikaci přihlásit a využívat je, aniž by z toho Apple viděl jediný cent. Pokud jste ale předplatné nebo nákup chtěli hradit přes aplikaci, musela využít platební systém Applu (což šlo pochopitelně jednoduše obejít tím, že jste si na tomtéž zařízení našli stránku služby přes prohlížeč a zaplatili to přes web, kde na to už Apple nedosáhl). Spousta regulátorů vynucování platby přes platformu nese s nelibostí, někde je toto vyhlášeno jako nezákonné a např. Apple už své chování v několika zemích změnil (např. v Nizozemí). Nyní to vypadá, že se politika společnosti mění celosvětově.

Vývojáři mohou využít funkci v API, která vyvolá obrazovku informující uživatele, že je aplikace přesměrovává mimo systém Applu, což s sebou nese několik věcí, se kterými musí uživatel počítat. Nákup není zaregistrován v systému Applu, tedy musí důvěřovat vydavateli aplikace, jeho systému předplatného nebo nákupu, také Apple nemůže brát zodpovědnost za soukromí a bezpečnost transakcí provedených mimo jeho platformu. Toto se má týkat tzv. "reader" aplikací, což jsou předplatná a nákupy v magazínech, novinách, aplikacích pro elektronické knihy, hudbu a video. Netýká se to tedy her. Vidět by to mělo jít např. v aplikaci pro Netflix, kde by placení předplatného mimo ekosystém Applu mělo být už nějakou dobu široce dostupné, a patrně nejen ve vybraných zemích.