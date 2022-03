Zásoby pamětí DDR3 začínají docházet, budou zdražovat

Paměti typu DDR3 dnes pochopitelně zajímají z našeho pohledu jen uživatele staršího hardwaru, ovšem nedá se říci, že by platformy využívající tyto paměti byly zralé do kontejneru. Však ještě procesory Broadwell využívají paměti DDR3, i když v jejich případě už jde o zlomovou platformu, která v některých případech už podporuje i DDR4, nicméně desktopové Broadwell ještě podporují pouze DDR3 a ostatně jejich nabídka byla velice chudá. I předchozí generace Haswell ale dnes může ještě dobře sloužit, ostatně mnozí si mohou vystačit i s ještě výrazně staršími Sandy Bridge.

Pokud ale někdo plánuje, že si svou starší sestavu ještě vylepší o rychlejší či objemnější DDR3 RAM, měl by tak dle informací přicházejících od TrendForce učinit spíše dříve a neodkládat to na později. Paměti DDR3 totiž dochází "rychlým tempem", což sice zní naléhavě, ale není třeba do obchodu utíkat hned. Dle předpokladu se totiž ceny začnou zvedat naopak jen mírně, a to až o 5 procent během příštího kvartálu. Jde ale spíše o to, že lépe už nejspíše nebude, neboť DDR3 už mohou začít mizet z trhu, aby se z nich postupně stala raritka jako v případě DDR2 či dokonce DDR.