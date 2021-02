Země brzy přijde o svůj nově nabytý "miniměsíc"

Objekt zachycený přitažlivostí Země byl označen prostě jako 2020 SO a mluvilo se o něm jako o "minimoon". Astronomové měli nejdříve za to, že jde o další přírodní objekt, jaké si Země ostatně čas od času přitáhne, ale brzy se přišlo na to, že nejde o malý asteroid, ale o vrchní stupeň rakety NASA zvaný Centaur-D

Centaur-D ze 60. let



Centaur-D coby 2020 SO se objevil v teleskopech loni v září a ihned zaujal svou inklinací, která téměř odpovídala té zemské. Navíc se daný objekt pohyboval mnohem pomaleji než zachycené asteroidy, takže už od začátku se spekulovalo, že to bude lidmi vytvořený objekt a nejspíše pak stupeň Centaur-D, který letěl k Měsíci v roce 1966 v rámci mise Surveyor-2. Tomu ostatně odpovídala i velikost objektu stanovená na 6,4 až 14 metrů, přičemž Centaur-D má na výšku necelých 13 metrů.

start mise Surveyeor 1, pozdější Surveyor 2 využil stejný model rakety start mise Surveyeor 1, pozdější Surveyor 2 využil stejný model rakety

Sonda Surveyor 2 se v 60. letech bohužel rozbila o povrch Měsíce kvůli vadnému motoru, zatímco Centaur-D zůstal ve vesmíru a k Zemi se opět přiblížil ještě v roce 1966 a později ještě v roce 1971, přičemž tyto záznamy nyní pomohly určit identitu objektu.

Objekt 2020 SO se během zítřejšího dne dostane na vzdálenost cca 220.000 kilometrů, což je sice mnohem dále, než při předchozím přiblížení, ovšem přesto už bude po tomto gravitačním manévru vyslán pryč mimo přímý vliv přitažlivosti Země. Jak ukazuje animace z Caltechu, 2020 SO bude mít za sebou při tomto setkání pouze jeden celkový oběh Země po vysoce eliptické dráze, než se opět odpojí.

Poté už se z bývalé rakety NASA stane samostatný objekt vázaný gravitací Slunce a my jej nejspíše už nikdy neuvidíme.

