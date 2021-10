Zemětřesení na Tchaj-wanu zasáhlo továrnu Micronu na paměti DRAM

Paměti DRAM dnes patří mezi to málo produktů z řad čipů, kterých není na trhu zoufalý nedostatek. Spíše právě naopak, mnozí zákazníci se už dříve předzásobili a nyní jejich zájem o další dodávky klesá, což má v tomto kvartálu znamenat i mírný pokles cen. Dle Micronu přitom musela být vlivem nedělního zemětřesení přerušena výroba v jeho Fab 11 u města Taoyuan, což je v případě zpracování waferů vždy problém (i když to závisí i na opatřeních a dalších faktorech), nicméně se nedozvídáme, že by to mělo mít vliv na ceny DRAM na trhu. Ostatně společnost Nanya tvrdí, že dané zemětřesení nenatropilo větší škody, a to má tato firma svou továrnu na DRAM poblíž Fab 11.

Šlo přitom o zemětřesení stupně 6,5 na Richterově škále, které už může způsobit značné škody, ale samozřejmě záleží na tom, o jaké vzdálenosti od hypocentra tu mluvíme. Dozvídáme se přitom, že šlo o otřesy ze severovýchodní části ostrova, zatímco Taoyuan je spíše už v západní části až za Tchaj-pej.

Nicméně přinejmenším Micron už sčítá škody, což je zřejmé vzhledem k tomu, že musel přerušit zpracovávání waferů a nyní tak pracovníci továrny sčítají škody a plánují obnovení produkce. To v případě továrny firmy Nanya už během pondělí většina strojů opět pracovala a zbytek na to byl chystán, takže v tomto případě se očekává jen mírný dopad na celkovou produkci.

Továrna firmy Nanya je tak možná na případ zemětřesení lépe připravena než Fab 11 Micronu, nicméně náhlé zastavení produkce vždy odnesou přinejmenším ty wafery, které jsou aktuálně zpracovávané a pak je otázka, jak rychle se podaří produkci obnovit, což už závisí spíše na samotných litografických strojích, jejich prohlídce, případném vyčištění a v krajním případě i poškození.

Fab 11 firmy Micron má mimochodem měsíční kapacitu cca 125 tisíc WSPM (Wafer Starts Per Month), což platilo ještě v minulém roce, přičemž to je ale nezanedbatelný asi 9% podíl na celosvětové výrobě. Takže ještě raději nebudeme předbíhat a i přes optimistický pohled firmy Nanya na následky zemětřesení si počkáme na to, jak se Micronu povede rozběhnout výrobu v jeho moderní a velice důležité Fab 11.



