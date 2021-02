Zen 4 by mohl nabídnout až 29% zvýšení IPC, ovšem až 40% nárůst výkonu

Čili je možné, že informace o výkonu Zen 4 mají reálný základ, a přitom jsou velice zajímavé. Rýsuje se nám tu totiž generace, která s ohledem na výkon na takt předčí aktuální Zen 3 až o 29 procent a pokud jde o celkový výkon, ten má narůst rovnou o 40 procent.





Pokud jde o IPC, čili výkon na takt, tam je to jasné. Jde o srovnání výkonů jednoho jádra Zen 3 a Zen 4 na stejných taktech, který má narůst o více než čtvrtinu. Ovšem v tomto případě to může být přeci jen trošku jiné, neboť zdroj mluví o srovnání výkonu Milan (Zen 3) a Genoa (Zen 4) se stejnou konfigurací jader a na stejných taktech. Do toho tak může promluvit nejen výkon samotných jader, ale také provedení celého procesoru, čili například rychlost komunikace mezi I/O čipem, počet jader v čipletu, atd. Ovšem právě na tom může AMD leccos vylepšit.

Jde o informace od serveru ChipsandCheese , který se odvolává na své zdroje a mluví konkrétně o serverových Genoa, nicméně ty budou s největší pravděpodobností využívat stejné čiplety jako chystané Ryzeny. Doplňující informace je pak ta, že celkový nárůst výkonu dosáhne 40 procent. Do toho by už mohl promluvit vyšší počet jader, ale tak tomu nejspíše nebude.



Můžeme počítat spíše s tím, že celkový 40procentní nárůst výkonu by mohlo zařídit jednak především vyšší IPC a zbytek půjde na vrub novému 5nm procesu a nárůstu pracovních taktů a pak může jít o celkově vylepšenou komunikaci mezi I/O čipem a čiplety, podporu pamětí DDR5. Nicméně to neznamená, že procesory se Zen 4 nenabídnou více jader než dnešní serverové Zen 2/3 (64), desktopové (16) či mobilní (8). AMD už dříve slíbilo , že počet jader bude postupně růst, ovšem s nimi musí škálovat i ostatní součásti systému. Nyní se ale chystá přechod na rychlejší DDR5 i PCIe 5.0 a právě to může umožnit navýšení počtu jader, ale to se teprve uvidí, stejně jako to, zda se opravdu opět dočkáme výrazného zvýšení IPC a nyní ještě podpořeného výraznějším nárůstem taktů.

