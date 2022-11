Ziskový Alphabet zpomaluje svůj růst: YouTube brzdí, Cloud roste s minusem

Cloudové služby zažívají rozmach a u mnoha technologických firem jde o ty největší tahouny směrem vpřed. Týká se to částečně také společnosti Alphabet, pod kterou spadá Google. Tato firma zveřejnila své výsledky a máme tu pozitivní i negativní zprávy. Když to vezmeme nejprve celkově, tak firmě se za poslední čtvrtletí povedlo zvýšit příjmy na 69,09 mld. USD, což je meziročně o 6,1 % více než loni. Méně příznivou zprávou je, že zisky spadly na 17,14 mld. USD, což je o 18,5 % méně než loni, nicméně firma má stále výbornou 24,8% čistou marži. Co se ale v Google daří a co ho naopak táhne dolů?



Reklamy sice pomalu ztrácí na důležitosti, ale nadále jsou stěžejní částí společnosti s příjmy 54,48 mld. USD (79 % společnosti, loni přes 81 %). To je mírný 2,5% nárůst příjmů, přičemž se dařilo příjmům ve vyhledávání, ale naopak sociální síť YouTube v tomto případě bohužel klesala a reklamy v YouTube do Alphabetu přinesly 7,07 mld. USD (o cca 2 % méně). Zajímavostí je Google Cloud. Ten totiž významně narostl na 6,87 mld. USD, což je o 37,6 % více než loni. Cloudové služby opravdu táhnou, jak jsme ale naznačili dříve, tahounem jsou v případě Googlu jen částečně. Smůlou pro Google je totiž to, že navzdory významně vyšším příjmům jde nadále o ztrátovou záležitost (-0,7 mld. USD).