Znovu se objevuje RTX 3060 se 6 GB paměti, přijde na trh?

Lze říci, že 6GB karta RTX 3060 se přímo nabízí. Právě 6 GB paměti na grafické kartě je dnes už v podstatě hraniční kapacita, při níž je už třeba opravdu vážně uvažovat o tom, zda nebude lepší si vzít kartu s vyšší kapacitou. Nicméně pro většinu her bude 6 GB stále stačit a zákazníci jistě uvítají možnost výběru. Společnost AMD si má ostatně chystat svůj Radeon RX 6700 (non-XT) právě se 6 GB paměti, čili proč by i NVIDIA neměla nabídnout 6GB model RTX 3060?

Nemluvíme zde navíc jen tak do větru, neboť se už objevily dva konkrétní modely 6GB RTX 3060, a to od společnosti Palit Microsystems. Jedná se o registraci pro South Korean National Radio Research Agency.

Právě o 6GB kartě RTX 3060 ale neslyšíme poprvé. Původně to mělo být tak (což s jistotou už nikdy nezjistíme), že RTX 3060 12GB měla využít plnou verzi GPU s 3840 CUDA jádry a RTX 3060 6GB pak mírně osekanou verzi s 3584 CUDA jádry. Jenomže poté byla ohlášena jen 12GB verze, a to právě s nižším počtem 3584 CUDA jader.

Rozhodla se tak NVIDIA, že 6GB verzi karty přeci jen vypustí na trh? To můžeme opravdu jen těžko říci, ostatně nedávno se objevil i záznam jisté 8GB verze RTX 3060 , a to také spojený se společností Palit Microsystems. Ovšem pokud by mělo jít o tu pravděpodobnější možnost, pak ta rozhodně ukrývá spíše 6GB kartu, neboť ta by nevyžadovala odlišnou šířku sběrnice a NVIDIA by prostě jen snížila kapacitu paměti, pro což by se dala použít i ta samá PCB či GPU. Ovšem to už je stejně spíše práce pro samotné výrobce karet vzhledem k tomu, že NVIDIA nepřichystala svou vlastní Founders Edition karty RTX 3060.