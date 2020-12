Zoom si nevystačí s videokonferencemi, chce přidat e-mail a kalendář

V letošním roce zaznamenaly raketový nárůst počtu uživatelů služby, které umožňují vzdálenou komunikaci v rámci firem a jiných institucí. Patří mezi ně také Zoom, který překvapil své investory zvýšením ceny akcií o 500 %. Po odeznění pandemie koronaviru se většina zaměstnanců nejspíš vrátí do kanceláří, a tím se potřeba softwaru pro videokonference zase sníží. Zoom proto hledá způsob, jak neztratit svou početnou uživatelskou základnu a chce vytvořit komplexnější balíček služeb pro firemní zákazníky. V současné době tohoto totiž kromě videohovorů zase tolik neumí, zatímco konkurenční balíčky Microsoft 365 nebo Google Workspace nabízí celou řadu dalších nástrojů.

Podle nepotvrzených zpráv, se kterými přišel web The Information, proto Zoom plánuje rozšíření platformy o další aplikace. K videohovorům by se tak v budoucnu mohl přidat e-mailový klient a kalendář. Vývoj webové e-mailové schránky je podle zdroje v plném proudu a ke spuštění by mělo dojít v příštím roce, nejprve údajně v testovací verzi. Kalendář se možná objeví později a dokonce ani není jasné, zda na této funkci začali vývojáři už vůbec pracovat. Uživatelé Zoomu tak budou muset minimálně ještě pár měsíců spoléhat na řešení třetích stran. Pokud si nyní chcete naplánovat videokonferenci v Zoomu, musíte k tomu použít Outlook nebo Kalendář Google.

Podle finančních výsledků za třetí čtvrtletí 2020 zaznamenal Zoom meziroční nárůst tržeb o 367 % a čistý zisk ve výši skoro 200 milionů dolarů. Poptávka po videokonferencích neklesala ani v uvedeném kvartálu, proto společnost zvýšila svůj odhad tržeb za fiskální rok 2021 na 2,57 miliard dolarů. Počet firem a institucí s více než deseti zákazníky, kteří využívají ke své práci Zoom, měl přesáhnout 433 tisíc. Jenže příští rok se očekává návrat většiny zaměstnanců do kanceláří. Apple a Google počítají s home office minimálně do června 2021. Další vývoj pravděpodobně bude záviset na aktuálním stavu očkování proti covidu-19.

Zoom letos na jaře koupil společnost Keybase, která se zabývá end-to-end šifrováním pro zasílání zpráv a cloudové úložiště. Proto překvapí, že firma vzhledem k příznivé finanční situaci neprovedla i další akvizici, aby své portfolio rychleji rozšířila o nové aplikace. Podle webu The Information měly nabídky pracovních pozic naznačit, že Zoom plánuje rozšířit nabídku funkcí svého chatu a také vylepšit integraci se službami třetích stran jako Dropbox nebo Asana. Zástupce americké společnosti odmítl komentovat cokoliv ohledně chystaných novinek na své platformě.

