ZOTAC už veřejně podporuje těžbu na herních kartách

Hráči frustrovaní zoufalým nedostatkem grafických karet a současným prudkým růstem jejich cen by od výrobců možná rádi slyšeli alespoň nějakou malou lež, jako že se všemi prostředky snaží o to, aby se právě k hráčům dostalo co nejvíce zboží. Asi málokdo však už věří tomu, že hráči mohou mít před těžaři v jakémkoliv ohledu přednost a spíše lze počítat s naprostým opakem, v čemž nás mohou utvrzovat neustále se objevující záběry dalších a dalších těžebních rigů s kvanty moderních grafických karet. Jeden takový zcela nepochopitelně zveřejnil i ZOTAC USA na Twitteru.

Aktualizace: Tweet byl později nepřekvapivě odstraněn, ovšem zde je jeho kopie:

Fotografie řady GeForce RTX 3070 Twin Edge firmy ZOTAC byla zveřejněna s popiskem o armádě #ZOTACGAMING GPU lačných po těžbě, přičemž dotyčný ještě k tomuto příspěvku přidal další hashtagy včetně #PcGaming #Gaming #Gamers, což už lze považovat jen za provokaci omluvitelnou snad jen nebetyčnou omezeností autora.

Server VideoCardz to komentoval tak, že z firmy ZOTAC se zřejmě stává dodavatel těžebního hardwaru. Hráči by dle něj také si měli zapamatovat, že tato společnost nyní už veřejně podporuje těžbu.

Je ale třeba říci, že ZOTAC samozřejmě má právo své produkty prodávat komu chce a my zde vyjadřujeme spíše jen podivení nad krátkozrakým jednáním jistého zástupce této firmy, které dokáže leda ještě více naštvat potenciální zákazníky. Ostatně historie nás učí, že hodnota kryptoměn může opět rychle klesnout a pak budou firmy jako ZOTAC opět potřebovat přízeň hráčů.

