Zpackaná výroba: objevují se další špatně chlazené grafické karty

Dříve se tak ukázala GeForce RTX 3090 Founders Edition Radeon RX 6700 XT od PowerColor , s nimiž jejich majitelé nemohli být spokojeni. Na jednu stranu je zřejmé, že nápravu si jen trošku zručný majitel dokáže zařídit sám a pokud použije kvalitnější podložky, může získat kartu, jejíž chlazení bude ještě lepší, než by mohlo být v původní správně provedené podobě.

Na stranu druhou tím napravujeme s využitím dalších investic chybu někoho jiného a také se tím vystavujeme propadnutí záruky, čili pokud jde o zásahy do chladicího systému nové karty, bude možná lepší se pojistit a hardware reklamovat. Je ale pochopitelné, že v dnešní době se bude majitel se svou grafikou loučit jen velice neochotně, byť by mělo jít jen o úpravu chlazení, kterou by měl zvládnout kdejaký servis.

Zákazníci také mohou mít aktuálně obzvlášť málo motivace k tomu, aby dokázali přešlapy výrobců karet pochopit. Grafik je málo a aktuálně opět roste jejich cena, čili pokud si někdo pořídí RTX 3060 za cenu, za niž by za normálních okolností kupoval jeden z nejlepších modelů RTX 3080, těžko bude ochoten přehlédnout lajdáctví výrobce, které přitom může pramenit prostě jen z toho, že továrny jedou na doraz.

Pokud jde o dva nové příklady, pak první se týká karty Asus 3080 Ti TUF Gaming OC (viz kamaloo92 ) a druhý pak karty NVIDIA 3080 Founders Edition (viz obamaprism3 ).

Paměti na kartě firmy Asus se vcelku pochopitelně přehřívaly a snadno dosáhly hraniční teploty 110 °C, čili pak nastoupilo škrcení výkonu. Na čtyřech pamětech GDDR6X totiž nebyly umístěny teplovodivé podložky, takže je nic nespojovalo s tělem chladiče. V případě NVIDIA 3080 Founders Edition zase byl proužek bílé podložky umístěn zcela špatně mezi paměťmi a GPU, takže způsoboval i přehřívání samotného grafického čipu. Zde se dá pochopit, že se podložky mohly při nasazování chladiče na kartu posunout a dotyčný si toho nevšiml. Ovšem problém s chlazením by v obou případech mělo odhalit následné testování, které evidentně neproběhlo, nebo bylo naprosto odfláknuté.

Před instalací nové karty je tak zvláště v této době vhodné si ji podrobně prohlédnout a podívat se zvláště do skuliny mezi ni a chladič, zda neuvidíme nějaký problém. Ten se pochopitelně ukázat nemusí, a tak by měly následovat ještě zátěžové testy a sledování teplot (Afterburner či v případě GeForce RTX 30 ideálně HWInfo64). Majitel si ale musí být vědom, že některé testy mohou být až příliš náročné. V minulosti se řešil zpravidla Furmark a dnes lze dohnat chlazení na pokraj sil těžbou kryptoměn, zvláště když nevíme, jak kartu správně nastavit. Méně zkušený uživatel by tak měl k testování správného chlazení využít prostě nějakou náročnější hru a předem se informovat, jaké obvyklé teploty GPU a pamětí může očekávat.



