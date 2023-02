Zvláštní test čínského GPU MTT S80: žere přes 250 W, ale nestačí na GT 1030

MTT S80 od společnosti Moore Threads. O něm víme např. to, že má frekvenci 1,8 GHz a 4096 MUSA stream procesorů, což dává hrubý výkon 14,4 TFLOPS v FP32. Solidní je také 16GB paměť na 256bitové sběrnici, ojedinělé je také použití sběrnice PCIe Gen5 x16. Máme tu 3 porty DisplayPort 1.4 a jeden HDMI 2.1. Přestože má o 27 % nižší hrubý výkon než Intel A770, v dřívějších testech byla o 35-61 % pomalejší. Další test, o kterém si povíme dnes, ale ukazuje ještě mnohem horší výsledky a je vidět, že je tu ještě hodně co dohánět (a také vznáší otázky nad možnou chybou v testu).

Před několika dny jsme si povídali o čínském GPUod společnosti. O něm víme např. to, že má frekvenci 1,8 GHz a 4096 MUSA stream procesorů, což dává hrubý výkon 14,4 TFLOPS v FP32. Solidní je také 16GB paměť na 256bitové sběrnici, ojedinělé je také použití sběrnice PCIe Gen5 x16. Máme tu 3 porty DisplayPort 1.4 a jeden HDMI 2.1. Přestože má o 27 % nižší hrubý výkon než Intel A770, v dřívějších testech byla o 35-61 % pomalejší. Další test, o kterém si povíme dnes, ale ukazuje ještě mnohem horší výsledky a je vidět, že je tu ještě hodně co dohánět (a také vznáší otázky nad možnou chybou v testu).

Naměřené hodnoty jsou opravdu překvapivé a je otázkou, co za nimi stojí. Ve světle čísel z předchozího testu je totiž tento výsledek ještě o několik úrovní níže. Pokud totiž GTX 1060 vezmeme jako referenční bod se 100% výkonem, pak GT 1030 dosahuje 53 % a MTT S80 dokonce jen 39 %. Byla by tak ještě pomalejší než už tak velmi pomalá GT 1030. Ještě zajímavější by to bylo v otázce efektivity. GT 1030 má 30W TDP (a hrubý výkon 1,13 TFLOPS), GTX 1060 pak 120 W (a hrubý výkon 4,4 TFLOPS). MTT S80 je známá tím, že už bez zatížení si bere 110 W a zde jsme se dostali na 252 W. Při menším výkonu než GT 1030 tak bere v podstatě řádově více elektřiny. Zvláštní ale je, že navzdory spotřebě měla karta teplotu jen 44 °C. Chlazení vypadá být sice hodně výkonným se třemi chladiči, ale i tak je to zajímavé.



Pokud jde o napájení, MTT S80 má sice 8pinový konektor, jde ale o EPS 12V, tedy tentýž, kterým se napájí procesor. Výrobce tak dodává adaptér, který kombinuje dva 8pinové PCIe konektory a může tak kartě dodat až 300 W.