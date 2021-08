Zvýšení cen výroby v TSMC potvrzeno firmou Bitmain

TSMC navyšuje ceny výroby 7nm čipů o 10 procent, což platí i pro lepší procesy a v případě 16nm a starších procesů jde dokonce o 20 procent. Společnost Bitmain nyní tyto informace potvrzuje a uvádí, že sama dostala od Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. upozornění s příslušnými informacemi.

Zde se tak informace od Digitimes a Bitmain trošku rozcházejí vzhledem k tomu, že takové Antminer S19j mají využívat ASIC vyráběné pomocí 5nm procesu firmy TSMC, čili těch by se mělo týkat 10procentní zdražení. Ovšem v daném překladu se také mluví o těžbě mravenců, takže jestli někde vypadlo slovíčko "až", nemohli bychom se tomu divit.

TSMC ale v každém případě zdražuje a je skutečně velká otázka, jak to ovlivní cenu produktů. Ty můžeme rozdělit na takové, které se prodávají za víceméně doporučené ceny, což jsou třeba procesory firmy AMD a na ty, jejichž ceny jsou nafouklé, pokud se dá vůbec mluvit o dostupnosti, což jsou i grafické karty Radeon. AMD by ovšem v případě zvyšování cen svých produktů mělo tuto skutečnost oznámit, přičemž pak by jistě vzrostly i ceny jeho procesorů, zatímco už nyní předražené karty by mohly zůstat na stejných částkách, neboť jejich cenu určuje spíše to, co dokáží někteří zájemci o novou grafiku ještě akceptovat.

Ale pak tu jsou třeba i konzole firem Sony, Microsoft či potažmo Valve a v jejich světě už je obvyklé, že výrobci je prodávají s nulovým ziskem nebo jejich výrobu spíše dotují a spoléhají se na výdělek díky příslušným službám a prodeji her. Konzole by se tak zdražovat nemusely.

A co se týče samotného Bitmainu, ten svá těžební zařízení prodává za takové ceny, do nichž se může zdražení výroby jejich ASIC snadno schovat. Ovšem i kdyby se Bitmain rozhodl zdražit, stejně by jako nyní nestíhal vyrábět.

