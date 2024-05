0-ou, ICQ končí po 28 letech existence

V roce 1996 vznikl komunikátor(anglická výslovnost odpovídá frázi "I Seek You"), kterou od původního izraelského vývojáře Mirabilis v roce 1998 koupila společnost AOL. Počátkem tisíciletí šlo o velmi úspěšný komunikátor a ICQ se dostalo na více než 100 mobilů registrovaných uživatelů. Spousta lidí si dodnes jistě pamatuje slavné o-ou, kterou se signalizoval příchod nové zprávy. ICQ dostalo časem také spoustu zajímavých her, které jste mohli hrát se svými přáteli. Nicméně příchod modernějších sociálních sítí a jejich vestavěných komunikátorů znamenal postupné umírání ICQ. Přišel Facebook a jeho Messenger, WhatsApp a další, přičemž to zdaleka nebylo jen ICQ, jehož sláva začala upadat. V roce 2017 byl odstaven i AOL Instant Messenger , už o tři roky dříve to potkalo MSN Messenger . ICQ tak bylo jedno z posledních přeživších.