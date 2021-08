16MW větrná turbína MySE 16.0-242: pro roční spotřebu 20000 domácností

16MW verzi MySE 16.0-242 od společnosti MingYang. Průměr rotoru se proti předchozí 11MW verzi MySe 11.0-203 zvětšil o 19 %, nicméně výkon stoupl o 45 %. Lopatky mají délku 118 metrů a opisují plochu 46000 m2. Pro zajímavost, 13MW Haliade-X má 220mm průměr rotorů a 107 metrů dlouhé lopatky.

Obnovitelné zdroje jsou velkým tématem dneška a vedle solární energie se počítá také s tou větrnou. Na konci minulého roku jsme hovořili o 14MW modelu větrné turbíny Haliade-X , nyní tu máme dokonceverziod společnosti. Průměr rotoru se proti předchozí 11MW verzi MySe 11.0-203 zvětšil o 19 %, nicméně výkon stoupl o 45 %. Lopatky mají délku 118 metrů a opisují plochu 46000 m. Pro zajímavost, 13MW Haliade-X má 220mm průměr rotorů a 107 metrů dlouhé lopatky.

Předpokládá se, že by tato turbína mohla ročně vygenerovat až 80000 MWh elektřiny (tedy v průměru výkon přes 9,1 MW) a tato energie by měla stačit na roční provoz 20000 domácností. Za svou 25letou životnost by měla ušetřit více než 1,6 milionu tun CO 2 . Novinka byla konstruována tak, aby spolehlivě fungovala jak ve větrných mořích Severního moře v Evropě, tak i v oblasti Jihočínského moře s častými tajfuny. První prototyp má být vyroben v průběhu příštího roku, postaven pak v první polovině roku 2023 a s komerční výrobou se pak počítá od první poloviny roku 2024.



Ceny souvisejících / podobných produktů: