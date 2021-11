2. půle 2022: Raptor Lake, Sapphire Rapids-X HEDT, Zen 4, RDNA 3 i Lovelace?

Jistě, i v tomto roce se na trhu objevily opravdu významné novinky ze světa PC, respektive jde spíše o jednu, a to nové Alder Lake-S. Jejich nástup je ale pozvolný a částečně bude spadat právě do roku 2022, který by měl odstartovat v ostrém tempu. Hned zkraje totiž očekáváme krom zbylých Alder Lake-S také konečně už i představení herních Xe-HPG od Intelu a také AMD by brzy mělo na nové procesory Intelu reagovat svými procesory Ryzen 6000 s pamětí V-Cache, pokud chce dostat prostor pro Zen 4.

Na CES 2022 či prostě na začátku příštího roku bychom měli dostat takový malý předkrm, jenž bude předcházet tomu, co se očekává během druhého pololetí a těchto novinek skutečně není málo.

Intelu můžeme dle souznění leakerů V případěmůžeme dle souznění leakerů momomo_us a kopite7kimi očekávat, že během třetího kvartálu uvidíme na trhu jednak Raptor Lake , už ohlášeného nástupce procesorů Alder Lake a vedle toho také Sapphire Rapids-X, čili už konečně nové HEDT procesory, s nimiž si Intel dal na delší dobu vynucenou pauzu, neboť teprve nyní má k dispozici potřebnou mikroarchitekturu a 10nm (Intel 7) proces ve vhodném stavu.

Zen 4 vyrobených už 5nm procesem firmy TSMC a ty pak mají doplnit první grafiky generace RDNA 3 složené z Následně by společnost AMD měla spíše už ve čtvrtém kvartálu vyslat na trh své kombo procesorůvyrobených už 5nm procesem firmy TSMC a ty pak mají doplnit první grafiky generacesložené z 5nm i 6nm čipů (rovněž TSMC ) s až 15360 Stream procesory na taktech až kolem 2,5 GHz. Zajímavé je, že se tu stále počítá s GDDR6, a to na relativně úzké 256bitové sběrnici, čili stejně jako v generaci RDNA 2 by AMD mělo velice spoléhat na Infinity Cache a v takovém případě lze samozřejmě počítat s růstem její kapacity a možná s využitím V-Cache.

NVIDII a její Nakonec tu mámea její generaci Lovelace , o jejímž herním vrcholu v podobě GPU AD102 leakeři shodně prohlašují, že půjde o 5nm čip s celkem 18432 CUDA (FP32) jednotkami, které na cca 1,8 GHz nabídnou výkon kolem 66 TFLOPS, anebo půjde i o více než 2,3 GHz a výkon nad 85 TFLOPS (FP32). Tato nejistota je vcelku pochopitelná, neboť aktuálně bude NVIDIA teprve v úvodních fázích rozjetí výroby a sama teprve zjistí, na jaké reálné takty se se svými AD10x dostane. Pokud jde ale o paměti, mělo by být víceméně jasno, že půjde o GDDR6X, a to prý s kapacitou 24 GB na 384bitové sběrnici a 21 Gb/s na pin. To samozřejmě platí právě pro nejvýkonnější AD102.