3DMark má nový test Mesh Shaderů, jaké jsou výsledky Ampere a RDNA2?

3DMark Mesh Shaders Feature Test byl vyzkoušen už na Xe-HPG , ale my se raději podíváme na to, jak se předvedou karty, které jsou už reálně na trhu (svým způsobem). Mesh Shadery jsou jedna ze čtyř zásadních novinek, které přineslo API DirectX12 Ultimate, a to vedle DX Ray Tracing, Sampler Feedback a Variable Rate Shading. Pro ray tracing a variabilní shadery už UL Benchmarks připravili pro svůj 3DMark příslušné testy, a nyní tak byly na řadě Mesh Shaders.

Jde o krátký test, v němž je scéna vykreslována nejdříve bez využití Mesh Shaderů a poté s nimi, přičemž se sleduje, o kolik procent naroste výkon, respektive lze mluvit spíše o násobcích výkonu.

Z provedených testů můžeme zjistit třeba to, že Turingy jsou oproti Ampere rychlejší v základní části testu, ovšem po zapnutí Mesh Shaderů už nemají šanci. A mezi Turing RTX a Ampere se pohybuje nová generace AMD RDNA2. Nicméně provedených testů je ještě málo a hlavně jsme se dozvěděli i to, že AMD vypustilo do světa nové ovladače 21.2.2, které výkon Mesh Shaderů opravdu prudce zvyšují:

@VideoCardz New AMD driver out .. 21.2.2 the difference in Mesh Shader Bench pic.twitter.com/JJDVCpgoDB — Florin Musetoiu (@FlorinMusetoiu) February 11, 2021

Dříve Radeon RX 800 XT dosáhl bez a s Mesh Shadery výsledných 26 a 206 FPS a nově je to 28 a 524 FPS, čili nárůst výkonu je o 1770 procent, zatímco ze stáje NVIDIE je dle VideoCardz nejlepší RTX 3090 s nárůstem o 865 procent. Ovšem za chvíli může zase přikvačit NVIDIA také s novými ovladači, takže zatím ještě opravdu nelze dělat žádné závěry o tom, kdo má Mesh Shadery lépe zvládnuté. Ostatně jde také jen o krátký syntetický feature test a jiné to může být v samotných hrách.



Ukazuje se však, že Mesh Shadery mohou být opravdu velice užitečné v geometricky velice složitých scénách, díky čemuž bychom se mohli těšit na hry s mnohem detailnějším a bohatším prostředím. Jde o nový způsob pro zpracování geometrických dat, který značně zjednodušuje grafickou pipeline a odstraňuje úzké hrdlo ve výkonu. Mesh Shadery umí rozdělit velké modely na menší části (meshlets), které se pak zpracovávají paralelně a celkově efektivněji. Nahrazují tím i klasické vertex shadery, tesselaci a geometrické shadery.

