3DMark přidává do nabídky nový benchmark pro úložiště

Pokud herní konzole v něčem přeběhly PC, pak je to jednoznačně v efektivním využití rychlých datových úložišť, čili výkonných SSD. Nám samozřejmě PC také časem nabídnou podobnou věc díky API DirectStorage od Microsoftu a RTX IO od NVIDIE. To ale ještě bude trvat, ostatně ve světě herních PC nemá ani zdaleka každý k dispozici výkonné SSD, a to rovnou takové, které využívá propustnost rozhraní PCIe 4.0. Standardní hardware moderních konzolí se takovým SSD chlubit může, a proto schopnost jeho využití patří mezi vymoženosti tzv. next-gen her.

Ovšem že se situace začíná postupně měnit i v případě PC, na to ukazuje i nový 3DMark Storage Benchmark, který tak bude orientován prostě na hry. A v případě her je samozřejmě nejdůležitější rychlost čtení dat, již bude 3DMark testovat na simulovaném nahrávání her, a to konkrétních titulů jako Overwatch. Ovšem pouze o čtení tu přesto nepůjde.





Storage Benchmark by tak v podstatě ani neměl být syntetický benchmark, jak můžeme označit jiné (grafické) testy, které spadají do souboru 3DMarku. Vedle nahrávání hry Overwatch se tu bude testovat také ve stejném stylu nahrávání Battlefield V či Call of Duty: Black Ops 4.

Vedle toho bude test zkoušet i rychlost při simulované instalaci hry The Outer Worlds v Epic Games Launcheru, ukládání pozice ve stejné hře, kopírování dat hry Counter-Strike: Global Offensive v rámci Steamu a pak také současný záznam videa v 1080p/60 pomocí OBS (Open Broadcaster Software) při hraní hry Overwatch.

Čili 3DMark tu poněkud paradoxně bude hrát roli praktického testu oproti různým jiným (ATTO, Crystal, apod.), které lze označit za syntetické. Ve výsledku nám ale jako obvykle ukáže abstraktní číselné skóre, dle nějž si budeme moci výkon svého SSD rychle porovnat s jinými. A zde máme základní tabulku s výsledky od SSD pro SATA 6 Gb/s po Optane.



Zařízení 3DMark Storage Benchmark score Intel Optane SSD 900P 280 GB (PCI Express 3 M.2) 4241 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCI Express 4 M.2) 2858 WD_BLACK SN750 NVMe 500GB (PCI Express 3 M.2) 2014 Samsung SSD 860 EVO 1 TB (SATA 6Gbps) 1193

Storage Benchmark je k dispozici jako DLC na Steamu či přímo u UL Benchmarks za 3 dolary.

