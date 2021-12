62letý muž s ALS poslal svůj první tweet pomocí myšlenek

Stenrode, které vyzkoušeli v Austrálii. To se tedy nenapojuje na mozek přes lebku a nijak ji nepoškozuje, ale přes jugulární žíly na krku. Dostal jej v dubnu 2020 dnes už 62letý Philip O'Keefe, který trpí na ALS (amyotrofická laterální skleróza). Tato nemoc způsobuje postupnou degradaci nervových buněk starajících se o motoriku. Na projektech ovládání počítačů myslí pracuje mnoho týmů. Nám je nejznámější asi Neuralink od Elona Muska , ale zdaleka nejde o jediný projekt. Dalším je endovaskulární rozhraní, které vyzkoušeli v Austrálii. To se tedy nenapojuje na mozek přes lebku a nijak ji nepoškozuje, ale přes jugulární žíly na krku. Dostal jej v dubnu 2020 dnes už 62letý Philip O'Keefe, který trpí na ALS (amyotrofická laterální skleróza). Tato nemoc způsobuje postupnou degradaci nervových buněk starajících se o motoriku.

Podle O'Keefa je využití takového rozhraní jako učit se znovu na kole, vyžaduje to trénink, ale jak se do toho člověk dostane, přijde mu to přirozené. Může ovládat, kde chce na počítači kliknout, takže může psát e-maily, nakupovat na Internetu nebo posílat tweety. Thomas Oxley, CEO společnosti Synchron, na několik minut přenechal svůj twitterový účet O'Keefovi, který mohl odeslat svůj první tweet " no need for keystrokes or voices. I created this tweet just by thinking it." s hashtagem #helloworldbci (BCI - Brain Computer Interface).

no need for keystrokes or voices. I created this tweet just by thinking it. #helloworldbci — Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021

V překladu to znamená "žádná potřeba mačkání kláves nebo hlasu, vytvořil jsem tento tweet jen myšlením na něj". Poněvadž mu toto rozhraní bylo implementováno už před 1,5 rokem, O'Keefe jej tuto dobu používá např. i ke komunikaci s rodinou.

