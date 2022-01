7nm Ryzen s V-Cache bude asi jen jeden: 5800X3D

Nemáme zatím k dispozici celou prezentaci firmy AMD, která je chystána na dnešní odpoledne, takže nelze říci, že se dozvídáme o všem, co ta plánuje v případě desktopových procesorů s V-Cache. Vypadá to však, že desktopový Zen 3 s touto pamětí bude pouze jeden, a to Ryzen 7 5800X3D a ten navíc nastoupí až na jaře.

Snímek z prezentace totiž ukazuje jednak zmíněný konkrétní procesor Ryzen 7 5800X3D, čili žádnou řadu či rodinu. To platí až v případě dalšího kroku, čili Ryzenů s 5nm čipy generace Zen 4, které mají v druhé polovině roku dorazit s novou paticí AM5, což už bude evidentně typ LGA jako u Intelu.

AMD přitom loni prezentovalo paměť V-Cache na procesoru Ryzen 9 5900X, takže se dalo očekávat, že připraví právě jeho verzi, ovšem to se mohlo ukázat jako příliš drahé řešení, neboť by to znamenalo vybavit jej hned dvěma upravenými čiplety s V-Cache. Možná že byl také tento prototyp vyroben jen kvůli testům, aby se dal na jednom procesoru porovnat výkon čipletu s V-Cache a bez ní, ale to se už asi nedozvíme.



Ryzen 7 5800X3D bude mít pochopitelně jen jeden takový čiplet a už dle popisku bude určen především pro herní sestavy, kde konfigurace jader 8C/16T bohatě stačí. A stejně půjde jen o dočasnou odpověď firmy AMD na Alder Lake-S a především pak Core i9-12900KS , která má dorazit na jaře, což obvykle znamená druhý kvartál. Už během třetího (nebo čtvrtého) by pak měly stejně dorazit Zen 4 v nových Ryzenech, takže to vypadá, že V-Cache nakonec nebude mít (zatím) mezi desktopovými produkty tak velký význam, jak jsme si mohli myslet.

