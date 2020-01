Adam Savage z MythBusters otestoval robota Spot od Boston Dynamics

Adama Savage, který uváděl např. seriál MythBusters (Bořiči mýtů). Nyní má svůj vlastní kanál na YouTube Adam Savage’s Tested a zde se mimo jiných chce věnovat i výše zmíněnému robotovi. V prvním díle s tímto zázrakem moderní techniky se věnoval překážkové dráze.

S robotem Spot od Boston Dynamics se na stránkách Světa hardware zdaleka nesetkáváme poprvé. Nyní se dostal do rukou moderátora, který uváděl např. seriál MythBusters (Bořiči mýtů). Nyní má svůj vlastní kanál na YouTube Adam Savage’s Tested a zde se mimo jiných chce věnovat i výše zmíněnému robotovi. V prvním díle s tímto zázrakem moderní techniky se věnoval překážkové dráze.

Spot byl schopen po několika méně úspěšných pokusech přejít hromadu kamení, přičemž neúspěchy byly dány spíše špatně zvoleným režimem (tedy člověkem a nikoli robotem). Další disciplínu v projití úzkým tunelem zvládl bez problémů, horší to bylo v plížení se, kdy má robot přeci jen nějaké ty výškové limity. Větší problém neměl ani se schody a výstupem do strmého svahu, na což se můžete podívat na videu. Nyní tak bude zajímavé sledovat, co si pro nás Adam Savage přichystá v dalších dílech.

Ceny souvisejících / podobných produktů: